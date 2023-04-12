الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

عواصم (رويترز)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار ووسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 2005.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2020.10 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ما يجعل المعدن النفيس أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتتركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة التي من المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لاستقاء مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا أمس الثلاثاء إنه لا يزال يعتقد أن على البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة فوق خمسة بالمئة والإبقاء عليها عند ذلك المستوى لتخليص الاقتصاد من التضخم.

وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتُظهر خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 68.9 بالمئة أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.ويعتبر الذهب ملاذا للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير عند 25.06 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 997.49 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1456.08 دولار.