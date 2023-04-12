الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

أسعار الذهب تعاود الصعود مع تراجع الدولار
12 ابريل 2023 15:02

عواصم (رويترز) 

 سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار ووسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 2005.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2020.10 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ما يجعل المعدن النفيس أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وتتركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة التي من المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لاستقاء مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا أمس الثلاثاء إنه لا يزال يعتقد أن على البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة فوق خمسة بالمئة والإبقاء عليها عند ذلك المستوى لتخليص الاقتصاد من التضخم.
وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل. 

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار الذهب
الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة

وتُظهر خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 68.9 بالمئة أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.ويعتبر الذهب ملاذا للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير عند 25.06 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 997.49 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1456.08 دولار.

أسعار الذهب
آخر الأخبار
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند
الرياضي
«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند
اليوم 13:27
"جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تحتفي بالمتأهلين للمرحلة الثانية من العراق
الإمارات
"جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تحتفي بالمتأهلين للمرحلة الثانية من العراق
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©