«الإمارات للألمنيوم» تعزز أبحاث إزالة الكربون من عملية تكرير الألومينا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن تعاونها مع مركز HILT CRC لدفع عجلة التقدم في أبحاث إزالة الكربون من عمليات تكرير الألومينا.

ويعد مركز HILT CRC الأسترالي أحد مراكز الأبحاث التعاونية التي تجمع بين القطاع الصناعي والباحثين والحكومة لتقديم ابتكارات تقنية تفيد في إزالة الكربون من صناعات الصلب والحديد والألومينا والأسمنت. وتعتبر أستراليا ثاني أكبر دولة في العالم في مجال تكرير الألومينا وأكبر مُصدّر لها.وتعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أول شريك للمركز الأسترالي من قطاع الألمنيوم تتركز عملياته الصناعية خارج أستراليا.

وقد بدأت مصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الإنتاج في العام 2019 وهي المصفاة الوحيدة لتكرير الألومينا في الإمارات العربية المتحدة، كما تدير الشركة مصاهر الألمنيوم في أبوظبي ودبي ومنجم للبوكسيت ومنشآت لتصديره في جمهورية غينيا.

يذكر أن الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى مبادرة رعاية على الألمنيوم، وأول شركة تحصل على شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" لموقعها.

ويعمل مركز الأبحاث على إزالة الكربون من إنتاج البخار خلال عمليتي التكسير والتكلس ضمن خطوات تكرير الألومينا، حيث تعتبر هاتان العمليتان السبب الرئيسي لمعظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصافي الألومينا وبالتالي من أهم التحديات في هذا المجال.

وتلتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بهدفها للوصول إلى صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050 بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وقد وضعت خريطة طريق لإزالة الكربون من جميع عملياتها.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نحن سعداء بعقد هذه الشراكة مع مركز HILT CRC، والتي ستمكننا من التعاون مع شركات تكرير الألومينا الأسترالية في إيجاد حلول تقنية لأصعب تحديات إزالة الكربون في عملياتنا".

وأضاف: "تتمتع الإمارات العالمية للألمنيوم بتاريخ حافل بالتعاون مع مختلف قطاعات الأعمال والشركات الأخرى في مجال البحث والتطوير، وسنواصل هذا النهج سعياً لتحقيق صفرية الانبعاثات بحلول العام 2050، بما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتنا الحكيمة".وقالت فيليسيتي لويد، الرئيس التنفيذي لمركز HILT CRC: "تتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى ترسيخ مكانتها بين أكثر شركات المعادن والتعدين استدامة في العالم وتسعى لتحقيق صفرية الانبعاثات بحلول العام 2050، وتتوافق هذه التطلعات تماماً مع رسالة واستراتيجية المركز".

وأضافت: "تعتبر مصفاة الألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أحدث مصافي الألومينا على مستوى العالم، كما يتضمن الموقع أحد أكثر مصاهر الألمنيوم تطوراً أيضاً، بما يمكّن الشركة من تعزيز أبحاث إزالة الكربون من قطاع الألمنيوم بأكمله. ونتطلع إلى التعاون معاً في تقديم الابتكارات التقنية الجديدة والحلول المتطورة لمساعدة صناعة الألومينا الأسترالية والعالمية على إزالة الكربون بشكل كامل".تم تأسيس مركز HILT CRC في يونيو 2021 بتمويل حكومي لمدة 10 سنوات بقيمة 39 مليون دولار أسترالي، إضافة إلى استثمار ما يقرب من 41,6 مليون دولار أسترالي نقداً و118,4 مليون دولار أسترالي في صورة عينية من الشركاء.

وبموجب هذه الشراكة، تنضم الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 50 شريكاً آخر من قطاع الألمنيوم ومجال الأبحاث والمؤسسات الحكومية، حيث يتعاونون معاً من خلال المركز لإجراء أبحاث تعاونية لتطوير وتقديم تقنيات منخفضة الكربون تساعد في إزالة الكربون من الصناعة الثقيلة مثل الصلب والحديد والألومينا والأسمنت وتعزيز النمو الاقتصادي.