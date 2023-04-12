«كهرباء دبي»: تأجيل إطلاق «ديوا سات-2» إلى الجمعة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إعادة جدولة إطلاق قمرها الاصطناعي النانوي الثاني «ديوا سات-2» من طراز (6U) لتطبيقات الاستشعار عن بعد إلى يوم الجمعة 14 أبريل الجاري، الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نتيجة الظروف الجوية غير الملائمة. وسيتم إطلاق القمر الاصطناعي النانوي على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات-2» في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة «نانو أفيونيكس» (NanoAvionics) في ليتوانيا.

وسيسهم القمر الاصطناعي الجديد في تحسين ورفع كفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في الهيئة عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات من خلال توقع حالة الطقس ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، ومراقبة خطوط نقل الكهرباء وكشف تسربات المياه والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية، بما يعزز من عمليات الهيئة.