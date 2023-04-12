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الاقتصادي

الدولار ينخفض قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

الدولار ينخفض قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية
12 ابريل 2023 11:31

انخفض الدولار اليوم الأربعاء قبيل إعلان قراءة التضخم التي تحظى بمتابعة كبيرة في وقت لاحق من اليوم والتي ستقدم مزيداً من المؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وبعد إعلان بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تتركز الأنظار الآن على تقرير التضخم وتتحرك العملة الأميركية في نطاق ضيق قبيل الإعلان.

وارتفع الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2432 دولار بينما زاد اليورو في أحدث معاملة بنسبة 0.1 بالمئة مسجلاً 1.0924 دولار. وابتعدت العملتان عن أدنى مستوياتهما في أسبوع المسجلة يوم الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.05 بالمئة إلى 102.07.

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المصدر: وكالات
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