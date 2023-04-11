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الاقتصادي

إدراج أسهم «أم. بي. أم. إي» في منصة «نمو» بسوق أبوظبي

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
11 ابريل 2023 22:33

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم مجموعة «أم. بي. أم. إي»، شركة مساهمة خاصة، للتداول في السوق. وقال السوق، في تعميم اليوم، إن التداول على أسهم الشركة سيكون ضمن السوق الثاني «نمو»، اعتباراً من يوم 17 أبريل الجاري. و«أم. بي. أم. إي»، هي منصة لخدمات المدفوعات في دولة الإمارات، وتتيح محفظةً من خدمات المدفوعات والتحصيل للجهات الحكومية والخاصة.

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يذكر أن «سوق نمو»، الذي حل محل «السوق الثاني» في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من أبريل الماضي، يتيح للشركات الخاصة تعزيز قيمة علامتها التجارية والارتقاء بمعايير الحوكمة المؤسسية لديها، إلى جانب الاستفادة من فرص جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين تكلفة رأس المال وتوسيع شبكات أعمالها.

المصدر: وام
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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