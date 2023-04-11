سوق السفر العربي يناقش السياحة المستدامة

دبي (الاتحاد)

أصبح مفهوم الاستدامة أحد الاعتبارات ذات الأهمية المتزايدة في قطاع السفر الفاخر في الشرق الأوسط، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة، حيث قال 61% من السكان إنهم على استعداد لدفع أموال أكثر مقابل القيام بتجارب سياحية أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة ومستدامة، إذ تمثل الاتجاهات والفرص في قطاع السفر الفاخر أبرز المحاور الرئيسة خلال النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، التي تقام في الفترة من 1-4 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ووفقاً للدراسة الصادرة عن موقع يوجوف العالمي للسفر والسياحة 2023: السفر الفاخر بعد فترة الجائحة، فقد أقام واحد من كل 10 مستهلكين في أماكن إقامة فاخرة صديقة للبيئة ومستدامة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ينتشر هذا الاتجاه بشكل خاص بين المسافرين ذوي الدخل المرتفع الذين زادت إقاماتهم الفندقية الفاخرة المستدامة بنسبة 50% خلال نفس الفترة.

تصدرت الإمارات التصنيف العالمي من حيث القيمة المخصصة للرحلات الاستكشافية، حيث أفاد ما يقرب من ثلثي المستطلعين (58%) بأن السفر أصبح أكثر أهمية بالنسبة لهم منذ تفشي جائحة كوفيد -19.