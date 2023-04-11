عمومية &e تعتمد توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.4 درهمًا للسهم عن النصف الثاني من 2022

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت &e، اليوم، انعقاد الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية العادية، إذ وافق أعضاء الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022، بقيمة 0.4 درهمًا لكل سهم، ليصل إجمالي الأرباح السنوية الموزعة إلى 0.8 درهمًا للسهم الواحد، ما يعكس التزام المجموعة بإضافة القيمة للمساهمين.

وأتاح الاجتماع، الفرصة للمساهمين للاطلاع على أداء المجموعة خلال العام المنصرم، ومناقشة أبرز النتائج، وتقييم الجهود التي تبذلها &e لتحافظ على مرونتها الاستثنائية في مواجهة التحديات والمتغيرات غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يؤكد نجاح مسيرة التحول التي أطلقتها خلال عام 2022، للوصول إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية رائدة عالميًّا.

وأشاد مجلس الإدارة بالنمو القياسي الذي حققته &e لعام 2022، والذي يعكس الرؤية الطموحة لقيادة المجموعة في تشكيل منظومة متكاملة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيُّف، والبقاء في الصدارة، عبر تقديم خدمات وحلول رقمية وتكنولوجية مبتكرة ومتكاملة لعملائها تُعزز مكانتها كمجموعة تكنولوجية رائدة.

وتوجه معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة &e بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم، مؤكدًا التزام المجموعة -خلال رحلتها في الانتقال من نجاح إلى آخر- بتقديم أفضل خدمة للعملاء، وإضافة القيمة للمساهمين، ما يمكنها من المساهمة في بناء مستقبل رقمي يعمل على تمكين المجتمعات ودعمها، وتعزيز رفاهيتها.

أداء تاريخي

استعرض معالي جاسم الزعابي سلسلة من الإنجازات التي مكَّنت &e من بدء فصل جديد في مسيرة نموها وتطورها؛ إذ شـهد العام الماضي اسـتمرار المجموعة في تطوير الأداء، وتحقيق النمو في محفظة أعمالها الرئيسية، إضافة إلى مساهمات كبيرة من قطاعات الأعمال الجديدة، وعمليات الاستحواذ المهمة التي قامت بها.

وأضاف معاليه: "تُعد النتائج المالية القوية التي حققتها &e خلال عام 2022، بإيرادات موحدة بلغت 52.4 مليار درهم، وصافي أرباح وصل إلى 10 مليارات درهم، دليلًا قويًّا على نجاح اسـتراتيجيتها في التحول إلى مجموعة تكنولوجية واسـتثمارية، تطمح أن يكون لها دور قوي ومحوري في تطوير الأجيال القادمة من شـبكات الاتصـالات، ووضع بصمة حقيقية في ابتكار الحلول التكنولوجية المتطورة، وتعكس هذه النتائج، والأداء المتميز، المركزَ المالي القـوي الذي تتمتع به المجموعة، والتزامها الثابت بتعزيز خدمة العملاء، وتحقيق مصلحة المسـاهمين".

وأضاف رئيس مجلس الإدارة: "تهدف&e، من التحول إلى مجموعة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والاستثمار، إلى تعزيز قدراتها لقيادة المشهد التكنولوجي، مدفوعة بسعيها الدائم لاستباق تغيرات السوق المتسارعة، ووضع الحلول والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة هذه التغيرات، وتقديم الخدمات المبتكرة للعملاء، وبما يعكس قدرتها على التكيف مع هذه المتغيرات وتحقيق النمو".

فرص جديدة

خلال الاجتماع، أوضح حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e، أن استمرار التركيز على تعزيز محفظة الأعمال، وتقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين، ودفع النمو عبر عمليات التوسع المدروسة بعناية، من خلال الأعمال الرئيسية للمجموعة، وعمليات الدمج والاستحواذ، أدى إلى تحقيق إنجازات بارزة خلال عام 2022.

وأضاف قائلًا: "حققت &e نموًا قياسيًّا في صافي الأرباح الموحدة بنسبة 7.4٪، لتصل إلى 10 مليارات درهم، وارتفعت إيرادات المجموعة الموحدة في السنة المالية 2022 إلى 52.4 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 4.7%، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، مدعومة بالتحول الناجح الذي خاضته المجموعة، والتوسع ضمن ركائز الأعمال الجديدة، وضمان تنوع مصادر الإيرادات، كما ارتفعت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2022 إلى 26.2 مليار درهم، بنمو سنوي بلغت نسبته 3.7٪، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، ما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 50%، الأمر الذي يعكس الربحية القوية لعمليات المجموعة".

وأضاف دويدار: "تمتلك &e رؤية واضحة واستراتيجية تستند إلى قدرات وخبرات مكتسبة تؤهلها إلى أن تكون شريكًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي، على أن يتحقق ذلك بالبحث والتطوير والابتكار في كل ما هو جديد، والاستفادة من أحدث التقنيات، لا سيما تقنيات الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأنظمة السحابية، وغيرها من التقنيات المتطورة، وهو ما يمكن تحقيقه بالتكامل وتعزيز الشراكات مع قادة القطاعات التكنولوجية وروَّادها في العالم، وشكلت عمليات الدمج والاستحواذ لـ&e جزءًا مهمًّا من استراتيجيتها للحفاظ على النمو، وتعزيز العائدات، ودفع مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية".

وتعمل &e، في إطار استراتيجيتها للتحول إلى شركة تكنولوجيا رائدة عالميًّا، على تعزيز تجارب العملاء عبر جميع القطاعات، وتجسد ركائز أعمالها المتخصصة نموذجًا مرنًا يُمكِّنها من تسريع النمو واستثمار الفرص في المشهد الرقمي سريع التغير، من خلال تصميم وتقديم مجموعة من التقنيات المبتكرة والمتطورة المدفوعة بسجلٍّ حافل من الإنجازات، وتهدف &e إلى تقديم الحلول الرقمية المميزة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء في مختلف الأسواق التي تعمل بها.