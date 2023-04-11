6.3 مليار درهم تداولات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 6.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 457 مبايعة بقيمة 5.96 مليار درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 4.78 مليار درهم، و405 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 مليارات درهم في منطقة مقطرة، تليها مبايعة بقيمة 631 مليون درهم في منطقة الليان1 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة أبو هيل.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 76 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.