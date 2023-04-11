«النقد الدولي»: 3.5 % نمو اقتصاد الإمارات في العام الجاري

مصطفى عبد العظيم (دبي)

رسم صندوق النقد الدولي آفاقاً إيجابية لنمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنحو 3.5%، يرتفع إلى 3.9% في عام 2024، على الرغم من تخفيضه لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.8%.

وأفادت توقعات الصندوق الواردة في نسخة شهر أبريل من تقرير «آفاق اقتصاد العالمي»، الذي يصدر مرتين سنوياً، بأن اقتصاد دولة الإمارات يعد الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، مستفيداً من زخم الانتعاش التي تشهدها القطاعات غير النفطية.



التضخم في الإمارات

وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في الإمارات من 4.8% في عام 2022 إلى 3.4% و2.3% خلال العامين الجاري والمقبل، ليكون ضمن المعدلات الأدنى عالمياً، مقدراً رصيد حساب المعاملات الجارية في دولة الإمارات بنحو 7.1%، من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، وبنحو 7% في العام المقبل.



النمو العالمي

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل بنحو 0.1% عن توقعاته السابقة ليبلغ النمو المتوقع هذا العام 2.8%، ونحو 3.0% في العام 2024.

وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الشرق الأوسط ووسط آسيا نمواً هذا العام بمعدل 2.9% وأن يرتفع النمو في العام المقبل إلى 3.5%، مع ارتفاع معدل التضخم في المنطقة إلى 15.9% قبل أن ينخفض في 2024 إلى 12%.



الدول المصدرة للنفط

وتوقع الصندوق أن تسجل الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، نمواً هذا العام بنحو 3.1% وبنحو 3.2% في العام 2024، مع معدل تضخم قدره 12.6% هذا العام ونحو 9.3% في العام المقبل.



الاقتصاد الخليجي

وعلى صعيد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يسجل اقتصاد الإمارات أسرع معدلات النمو في المنطقة هذا العام بنحو 3.5%، يليه اقتصاد المملكة العربية السعودية بنمو متوقع قدره 3.1%، ثم الاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4% واقتصاد سلطنة عمان بنمو 1.7%، واقتصاد دولة الكويت بنحو 0.9%.

وتشير توقعات الصندوق إلى تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة من 2.7% في 2022 إلى 1.3% هذا العام ونحو 1.4% في العام 2024، وذلك مع انخفاض نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.6% هذا العام ونحو 1.1% في 2024، وكذلك اقتصادات منطقة اليورو المتوقع تراجعها إلى 0.8% هذا العام.



وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 7% هذا العام وإلى 4.9% خلال عام 2024، وأن يتراجع في الاقتصادات المتقدمة إلى 4.7% هذا العام وإلى 2.6% في العام المقبل.







الأسواق الناشئة

توقع تقرير صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية بنحو 3.9% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع معدل النمو إلى 4.2% في 2024، بالتزامن مع تحسن نمو الاقتصاد الصيني المتوقع أن يبلغ معدله هذا العام نحو 5.3% مقارنة مع 4.4% في العام 2022، وأن يسجل نحو 4.5% في العام 2024، وكذلك نمو الاقتصاد الهندي بمعدل 5.9% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 6.3% في العام المقبل.