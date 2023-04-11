3.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام تداولات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 3.5 مليار درهم، فيما نجح سوق دبي في تحقيق أفضل مكاسب في يوم واحد منذ أسبوعين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.301 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.305 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.697 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و607.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.12% أو ما يعادل 11.78 نقطة ليغلق عند 9510.98 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.15% أو ما يوازي 13.87 نقطة ليقفل عند 9381.31 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.95% أو ما يعادل 32.4 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوي 3444.22 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و353.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 430.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 18.7 ألف صفقة.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات، مستقطباً أكثر من 303.8 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 118.4 مليون درهم، و«موانئ أبوظبي» 75.9 مليون درهم. وفي سوق دبي، تصدر «مصرف عجمان» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 61.9 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بنحو 47.1 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 30.8 مليون درهم.

