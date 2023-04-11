«الاتحاد للطيران» تزيد رحلاتها بين أبوظبي وتورونتو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران زيادة رحلاتها إلى تورونتو بعد تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين دولة الإمارات وكندا.

وستبدأ الاتحاد للطيران اعتباراً من 30 مايو القادم، بتشغيل رحلة أسبوعية جديدة بين أبوظبي وتورونتو، إضافة إلى الرحلات الستة الأخرى الأسبوعية الحالية، لتوفر للمسافرين خدمة سفر يومية بين الوجهتين.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: " يسرّنا تشغيل رحلات يومية بين أبوظبي وتورونتو، إحدى أكثر الطرق الجوية شعبية لعام 2023 نتيجة استعادة العافية سريعاً والنمو المستمر على السفر بين دولة الإمارات وكندا". وتحتفل "الاتحاد" هذا العام بالذكرى الـ 18 لإطلاق رحلاتها إلى تورونتو في أكتوبر 2005، وقد وقعّت اتفاقية شراكة مع شركة ويست جت واتفاقية المشاركة بالرمز مع طيران كندا، ما يسمح للضيوف الاستفادة من السفر من تورونتو إلى أكثر من 15 وجهة.