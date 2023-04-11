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الاقتصادي

محمد الحمادي: الطاقة النووية ضرورة لتحقيق الحياد المناخي

محمد الحمادي: الطاقة النووية ضرورة لتحقيق الحياد المناخي
11 ابريل 2023 14:50

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أهمية الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي. جاء ذلك، خلال لقاء أجراه الدكتور كريس كيفير، مضيف برنامج «ديكابل» الإذاعي مع الحمادي لمناقشة مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة النووية.
وقدم الحمادي للمستمعين حصيلة معارفه الرئيسية حول كيفية تنفيذ برنامج نووي سلمي، بعد أن أصبحت دولة الإمارات ليس فقط الدولة الأولى التي تشغل برنامجاً نووياً جديداً منذ 27 عاماً، ولكنها أنجزت محطات براكة للطاقة النووية، وفقاً للميزانية وضمن أحد أكثر الجداول الزمنية كفاءة في تاريخ الطاقة النووية. وتحدث الحمادي عن بدايات البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وكيف بدأت الدولة في إجراء دراسات حول مستقبل قطاع الطاقة في عام 2006 لتحديد مصادر الطاقة الصديقة للبيئة التي تدعم نمو الدولة وتطورها، حيث اختارت حكومة الدولة اتباع النهج العلمي فيما يخص الاستثمار في كل من مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهو ما مهد الطريق لبدء التخطيط لتطوير محطات براكة للطاقة النووية، الأولى من نوعها في العالم العربي.
وقدم الحمادي رؤيته الخاصة بأسباب اعتبار الطاقة النووية الخيار الصحيح لدولة الإمارات، لا سيما أن الطاقة النووية لديها مستويات عالية من كثافة الطاقة، وهي آمنة وموثوقة وتنتج كهرباء وفيرة على مدار الساعة ومن دون أي انبعاثات كربونية. وقال: «هذا مهم للغاية لضمان أمن الطاقة. عندما كنت صغيراً في مسيرتي المهنية كمهندس، تعلمت أهمية كهرباء الحمل الأساسي للشبكة لأنها توفر الاستقرار الذي يُعد أمراً بالغ الأهمية لتزويد المنازل والمدن بالطاقة. وهو ما توفره الطاقة النووية المجدية اقتصادياً وتجارياً»

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
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