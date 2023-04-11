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الاقتصادي

النفط يرتفع بعد تقييم المستثمرين لخفض إنتاج «أوبك+»

سعر النفط يواصل الصعود
11 ابريل 2023 14:46

عواصم (رويترز) 

 ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المشاركين في السوق لقرار «أوبك+» خفض الإنتاج، الذي من شأنه تقليص الإمدادات بالسوق، في مقابل المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الذي من المرجح أن يضر بالطلب.ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من التقارير حول التضخم والعرض والطلب بسوق النفط، وقد تحدد اتجاه السوق.
وارتفع خام برنت ثمانية سنتات إلى 84.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتاً إلى 79.85 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط، أمس الاثنين، عقب ارتفاعها على مدى ثلاثة أسابيع متصلة، بعدما أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى شح العمالة، مما أثار توقعات بزيادة أخرى لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، الأمر الذي قد يؤدي لتراجع الطلب على النفط.
وعززت التوقعات برفع الفائدة مؤشر الدولار يومي الاثنين والثلاثاء، وهو ما قد يضغط على أسعار النفط، إذ إن صعود الدولار يجعل النفط أعلى سعراً بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة بالمئة منذ أعلنت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء لها من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج بدءا من مايو في مفاجأة للأسواق.
وبالنسبة للمعروض في الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات مخزونات الخام الأميركية، اليوم الثلاثاء. 

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وتوقع خمسة محللين في استطلاع أجرته «رويترز»، أن تكون مخزونات الخام قد تراجعت بواقع 1.3 مليون برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل.ومن المقرر صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة غداً الأربعاء، ومن المتوقع أن يساعد المستثمرين في تحديد مسار أسعار الفائدة في المدى القصير.
ومن المنتظر أيضاً صدور تقرير شهري من كل من منظمة «أوبك» يوم الخميس ووكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة لتحديث توقعات الطلب على النفط والمعروض منه.

أسعار النفط
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