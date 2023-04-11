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الاقتصادي

«آبل» تعتزم افتتاح أول متاجر لها في الهند

المتجر الجديد لـ«آبل» يستعد لاستقبال الزوار اليوم (تصوير مصطفى رضا)
11 ابريل 2023 14:45

نيودلهي (د ب ا)

ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يزور تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل الهند لافتتاح أول متاجر للشركة خلال الأسبوع المقبل، مما يبرز طموح الشركة  بالنسبة للهند بصفتها سوق نمو وقاعدة للتصنيع. 

ونقلت صحيفة «تايمز أوف انديا» عن مصادر على صلة بالأمر أنه من المرجح أن يفتتح كوك المتجرين في العاصمتين المالية والسياسية للهند. 

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وقالت شركة آبل، اليوم الثلاثاء، إنها سوف تفتح متجراً في مومباي في 18 أبريل الجاري والآخر في نيودلهي في 20 من الشهر الجاري. وتأتي هذه الزيارة بعد سبعة أعوام من زيارة كوك للهند عام 2016، والتي تزامنت مع تسجيل الهند لمبيعات قياسية من أجهزة «أي فون»، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات السنوية لـ«الأيفون» من الهند لتصل إلى ملايين الدولارات. 

وتعتمد «آبل» على الهند لتنويع عمليات التجميع بعيداً عن الصين، في ظل توتر العلاقات بين بكين وواشنطن.  

آبل
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