«سوناطراك» تعلن 6 اكتشافات نفطية وغازية منذ بداية 2023

الجزائر (د ب أ)

أعلنت شركة المحروقات «سوناطراك»، المملوكة للدولة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تحقيق ستة اكتشافات نفطية وغازية جديدة جنوبي البلاد، اعتماداً على مجهودها الخاص، خلال الربع الأول من عام 2023. وكشفت «سوناطراك»، في بيان نشرته بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تحقيق اكتشافين في حوض أمقيد مسعود، إثر حفر بئرين، BRM1- وBMD1-، حيث تم تسجيل تدفق يومي قدره خمسة آلاف و699 برميلاً من النفط و170 ألفاً و461 متراً مكعباً من الغاز على مستوى البئر الأولى.

وأشارت إلى أنه في البئر الثانية، تم تسجيل تدفق يومي مقداره أربعة آلاف و856 برميلاً من النفط و255 ألفاً و912 متراً مكعباً من الغاز، مؤكدة أن هذه النتائج تؤكد الإمكانات النفطية والغازية المهمة الموجودة بمنطقة تقرت، الواقعة شرق حقل حاسي مسعود الغني بالنفط. كما لفتت إلى حفر بئرين بحوض بركين كانتا محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات، البئر الأولى تسمى HAM1-bis أنتجت تدفقاً يومياً يبلغ 129 ألفاً و48 متراً مكعباً من الغاز، و239 برميلاً من المكثفات انطلاقاً من المكمن الأول، و1905 براميل من النفط، و137 ألفاً و484 متراً مكعباً من الغاز من المكمن الثاني.

ووفق الشركة، أنتجت البئر الثانية، المسماة SAISW1-، تدفقاً يومياً يقدر بـ 3117 برميلاً من النفط، و219 ألفاً و336 متراً مكعباً من الغاز.

وذكرت «سوناطراك» أنه جرى اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي، خلال عملية حفر بئر KARS3-، حيث تم تسجيل معدّلات تدفق يومية بلغت 336 ألفاً و930 متراً مكعباً من الغاز، و1504 براميل من المكثفات، إضافة إلى تحقيق اكتشاف للنفط والغاز في حوض واد ميا الواقع بالجنوب الشرقي لحقل حاسي الرمل، خلال حفر بئر LGL2-، حيث سجلت تدفقاً يومياً مقداره 453 برميلاً من النفط، و168 ألفاً و312 متراً مكعباً من الغاز.