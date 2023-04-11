الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة

عواصم (وام)

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 10 دولارات ليتجاوز مجدداً حاجز 2000 دولار للأونصة مع تراجع الدولار الأمريكي.وبحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.51 في المائة أو ما يعادل 10.01 دولار ليصل إلى 2001.45 دولار للأونصة.

وزادت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.63 في المائة أو ما يوازي 12.55 دولار لتصل إلى 2016.35 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.18 في المائة إلى 25.2 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1423.78 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.89 في المائة إلى 1012.6 دولار.