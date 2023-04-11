71.68 % حصة «المنجزة» من التداولات العقارية في دبي

يوسف العربي (دبي)



استحوذت العقارات المنجزة على 71.68% من إجمالي قيمة التداولات العقارية في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 28.32% لتداولات العقارات على الخريطة. وبلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 125 مليار درهم تمت من خلال أكثر من 37.91 ألف معاملة.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية 85.63 مليار درهم، وتم إنجاز معاملات البيع عبر 30.359 معاملة، وتوزعت معاملات البيع حسب نوع العقار بواقع 32.376 وحدة عقارية، و3.026 مبنى، و3.957 قطعة أرض.



الرهن العقاريوفيما يتعلق بسوق الرهن العقاري، بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 30.37 مليار درهم، وتم إنجاز هذه المعاملات عبر 5.069 معاملة، وتوزعت معاملات الرهن العقاري بواقع 4.742 وحدة عقارية، و710 مبانٍ، و3.293 قطعة أرض.

وبلغ عدد معاملات الهبة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.484 معاملة بقيمة 8.7 مليار درهم، وتوزعت هذه المعاملات بواقع 2067 وحدة عقارية و60 مبنى و357 قطعة أرض.

العقارات المنجزة

وبلغ إجمالي قيمة تداولات العقارات المنجزة في دبي، خلال الفصل الأول من العام الحالي، 89.39 مليار درهم، تمت عبر 22.191 معاملة، وتوزعت هذه التداولات بواقع 6.754 وحدة عقارية، و1516 مبنى عقاري بالإضافة إلى 7.605 قطعة أرض.

وعلى صعيد بيع العقارات المنجزة، تم تسجيل أكثر من 14.714 معاملة بقيمة 50.54 مليار معاملة، وتوزعت هذه المعاملات بوقع 10.046 وحدة سكنية، و700 مبنى، و3.296 قطعة أرض.

وفيما يتعلق بالرهن العقاري للعقارات المنجزة، بلغ عدد هذه المعاملات 5.057 معاملة بقيمة 30.31 مليار درهم، وتوزعت هذه المعاملات بواقع 4.737 وحدة سكنية، و700 مبنى و3.296 قطعة أرض.

وعلى مستوى الهبات للعقارات المنجزة، بلغ عدد هذه المعاملات 2.420 معاملة بقيمة 8.54 مليار درهم، وتوزعت هذه المعاملات بواقع 2.007 وحدة سكنية، و56 مبنى، و357 قطعة أرض.

على الخريطة

وبلغ إجمالي قيمة تداولات العقارات على الخريطة، خلال الفصل الأول من العام الحالي 35.26 مليار درهم، تمت عبر 15.755 معاملة، وتوزعت هذه التداولات بواقع 13.462 وحدة عقارية، و2.284 مبنى عقارياً.

وعلى صعيد بيع العقارات على الخريطة، تم تسجيل أكثر من 15.670 معاملة بقيمة 35.19 مليار معاملة، وتوزعت هذه المعاملات بواقع 13.393 وحدة سكنية، و2.268 مبنى.

وفيما يتعلق بالرهن العقاري للعقارات على الخريطة، بلغ عدد هذه المعاملات 21 معاملة بقيمة 77 مليون درهم، وتوزعت هذه المعاملات بواقع 9 وحدات سكنية، و12 مبنى.

وعلى مستوى الهبات للعقارات على الخريطة، بلغ عدد هذه المعاملات 64 معاملة بقيمة 165 مليون درهم، وتوزعت هذه المعاملات بواقع 60 وحدة سكنية، وأربعة مبانٍ.