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شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»

شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»
11 ابريل 2023 14:22

أبوظبي (الاتحاد)


أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية، شراكة مع المشرق، لتزويد عملاء البنك بوصول فوري للتداول في السوق.
وتضمنت الشراكة إبرام مذكرة تفاهم مع المشرق واتفاقية وصول ومعالجة مع شركة «المشرق للأوراق المالية». 

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وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط إجراءات عملية الانضمام الرقمي لعملاء المشرق، بغية تمكينهم من الحصول على رقم مستثمر بشكل فوري.وسيعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية والمشرق على تزويد الأفراد بعملية مبسطة للحصول على رقم مستثمر، وإنشاء حساب تداول عبر منصة رقمية متطورة وآمنة، وذلك دون الحاجة إلى طباعة وتوقيع المستندات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني.
وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى استغلال إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الوصول إلى فرص الاستثمار التي يقدمها السوق، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة.
وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 450 مليار درهم إماراتي في عام 2022، بزيادة تقارب 21.9% عن عام 2021، وتعزى هذه الزيادة إلى مجموعة من عمليات الإدراج وتنامي اهتمام المستثمرين الإقليميين والعالميين بالاستثمار في السوق.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسرّ سوق أبوظبي للأوراق المالية التعاون مع المشرق لتزويد عملائه بوصول سريع ومُيسر إلى العدد المتنامي من الأوراق المالية المدرجة في السوق. وتدعم هذه الشراكات تسهيل الوصول إلى فرص النمو المميزة التي يقدمها السوق للمستثمرين في إطار مبتكر يتسم بالديناميكية والشفافية».
وأضاف النعيمي: «لقد شهدنا مجموعة قوية من أنشطة الإدراج والطرح العام الأولي العام الماضي، وسنواصل تقديم المزيد من المنتجات والخدمات التي ستعزز محفظة المنتجات التي نقدمها للقاعدة المتنامية من المستثمرين المحليين والدوليين في السوق».
ومن جهته، قال علاء الدين الديسي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المشرق الذهبي في المشرق: «إننا سعداء للغاية بهذه الشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف الإسهام في دفع عجلة النمو في أسواق المال، وتعزيز وصول المستثمرين إلى خدماتها من خلال خدماتنا المصرفية عبر الهاتف الجوال التي ستتيح لجميع عملائنا تجربة رقمية سلسة وسريعة. إذ بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين المشرق للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، سيتمكن العملاء من الحصول على رقم المستثمر وفتح حساب تداول بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى أية مستندات ورقية. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح لهم هذه التجربة الرقمية الاكتتاب رقمياً على أي اكتتابات عامة أولية قادمة يتم طرحها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف الجوال التابع للبنك. ويأتي هذا التعاون في إطار التزامنا الدائم بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى بناء بنية تحتية صلبة تلبي الاحتياجات المتنامية لأسواق المال والمستثمرين على حد سواء».

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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