"أبوظبي الوطني للمعارض" يستضيف أكثر من 15 فعالية دولية خلال الأشهر الـ 3 المقبلة
"أبوظبي الوطني للمعارض" يستضيف أكثر من 15 فعالية دولية خلال الأشهر الـ 3 المقبلة
11 ابريل 2023 12:23
يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لمجموعة أدنيك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة موسماً حافلاً بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي يقام العديد منها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأبوظبي، وتستقطب مجموعة كبيرة من العارضين والزوار والخبراء من جميع أنحاء العالم، حيث تشتمل أجندة فعالياته على أكثر من 15 فعالية ومعرضا ومؤتمرا عالميا.
وتتماشى أجندة مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع جهود مجموعة أدنيك لترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة، كما تعزز مكانة مركز أبوظبي الوطني للمعارض كوجهة لكبرى الفعاليات العالمية وتؤكد مكانته كأكبر مركز معارض ومؤتمرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال شهر رمضان فعاليات “كابيتال مجلس” الذي تنظمه أدنيك للخدمات وكابيتال للضيافة والخدمات التابعتان لمجموعة أدنيك، ويوفر لزواره خيارات متنوعة وتجارب رمضانية لا تنسى، وقوائم إفطار وسحور تضم أطايب المطبخ الإماراتي مع تشكيلة من أشهر الأطباق في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى خيارات الحلويات التي يعدّها أمهر الطهاة الحائزين على العديد من الجوائز والقادرين على تحضير قوائم مخصصة لتلبية جميع الأذواق.
كما يستضيف أيضاً فعاليات صيف أبوظبي الرياضي بنسخته الرمضانية لعام 2023 والتي بدأت 23 مارس الماضي وتستمر حتى 20 أبريل الجاري، وتوفر الفعالية التي تنظمها شركة أدنيك للخدمات التابعة لمجموعة أدنيك ملاعب داخلية مكيّفة تمتد على مساحة تصل إلى 18 ألف متر مربع وتشتمل مجموعة من الأنشطة الرياضية والملاعب المخصصة لها في قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تم تخصيص ثلاثة ملاعب لكرة القدم السباعية، وثمانية ملاعب لرياضة "البادل"، وثلاثة ملاعب لتنس الريشة، وملعبين لكرة الطائرة إلى جانب ملعب لكرة السلة، ومساحة مجانية مخصصة لألعاب القوى.
ويمكن للزوار الاستمتاع بممارسة رياضة المشي في المضمار المخصص لذلك والذي يمتد بطول 650 متراً خلال فترة انعقاد الفعالية. كما يستضيف "مهرجان رمضان والعيد 2023" في الفترة من 27 مارس إلى 23 أبريل الجاري ويجمع الحدث بين مزيج من الاحتفالات التقليدية والتسوق والطعام العربي والألعاب.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يومي 29 و30 أبريل معرض المدرسة والحضانة، الذي يستقطب مجموعة من المدارس ودور الحضانة، ويوفر فرصة فريدة للإجابة على جميع الأسئلة التعليمية تحت سقف واحد. وخلال شهر مايو، يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض أكثر من 10 فعاليات ومعارض ومؤتمرات، حيث يشهد المركز يوم 3 مايو استضافة جولة أوراكل كلاود العالمية في أبوظبي، والتي تستقطب مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات التكنولوجيا من أنحاء الدولة.
ويستضيف في الفترة من 8 حتى 10 مايو المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق، الذي يجمع رواد صناعة الطاقة من أجل التقارب ومناقشة الاتجاهات والتقنيات التي تؤثر على الطلب على الطاقة في المستقبل. ويشهد في الفترة من 8 وحتى 10 مايو ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي يقام لأول مرة في إمارة أبوظبي ويتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات، مثل معرض واجتماعات الطاولة المستديرة للاستثمار.
كما يستضيف المركز خال الفترة بين 16 و18 مايو مؤتمر (إياتا) لخدمات المناولة الأرضية الذي يقام لأول مرة في دولة الإمارات. ويساهم المؤتمر بدور مهم كمنصة لجميع قادة قطاعي المناولة الأرضية والطيران لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة في هذا المجال.
ويعقد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 يومي 15 و16 مايو بالتزامن مع معرض الطرق والمرور 2023، ومعرض موبيليتي لايف الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر حدث التنقل الأكثر أهمية في المنطقة، والذي يسلط الضوء على مفاهيم الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق تغيير كبير وملموس في هذه القطاعات.
كما يستضيف المركز خلال الفترة من 22- 28 مايو معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يوفر منبراً أدبياً يجتمع فيه سنوياً أقطاب صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.
وقبيل انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، والذي يستقطب كوكبة من المختصين بالنشر والصناعات الإبداعية من حول العالم لتعزيز نمو المحتوى العربي. ويختتم المركز أجندته الحافلة خلال شهر مايو بمعرض قمة ابتكار السيارات الكهربائية التي تقام في الفترة من 29 - 31 مايو.
وتنطلق خلال شهر يونيو فعاليات صيف أبوظبي الرياضي وتستمر حتى أغسطس القادم، وتهدف الفعالية إلى تحفيز أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي على إتباع أنماط حياة صحية، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة في بيئة مثالية وملائمة في الملاعب المغلقة خلال فصل الصيف.
وخلال الفترة من 20 - 23 يوليو، يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين لأبحاث التمريض، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ويشارك في فعالياته عدد كبير من المتخصصين والخبراء في قطاعات التمريض والقطاعات المساندة الأخرى.