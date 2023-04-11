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الاقتصادي

"صندوق الأوبك" يدعم باراغواي لمكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز الاقتصاد المستدام

"أوفيد" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعمان التنمية في المنطقة العربية
11 ابريل 2023 12:03

قدم صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، قرضًا بقيمة 100 مليون دولار إلى باراغواي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وزيادة قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة وفعالية الموارد العامة لتنفيذ تدابير السياسة الاقتصادية المستدامة.

وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، إن القرض يدعم برنامج مكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ، واعتماد تدابير تساهم في مكافحة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، لافتا إلى موجات الجفاف الشديدة التي أصابت باراغواي مؤخراً.

وأفاد بيان الصندوق أن القرض يساهم في تلبية احتياجات باراغواي التمويلية تساعد على تعزيز الإطار الاقتصادي ودعم ظروف النمو المستدام الشامل، وتأمين الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، موضحا أن برنامج باراغواي، المدعوم من صندوق الأوبك وشركاء آخرين، يركز من أمور أخرى على التنمية المستدامة والاستدامة المالية.

جدير بالذكر أن صندوق الأوبك دعم التنمية المستدامة في باراغواي منذ عام 1978، وقدم عدة قروض بلغت أكثر من 600 مليون دولار، لدعم مشاريع النقل والطاقة والزراعة والمياه والصرف الصحي.

 

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صندوق الأوبك للتنمية
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