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الاقتصادي

الدولار يلتقط أنفاسه بعد مكاسب قوية

الدولار
11 ابريل 2023 10:30

توقف الدولار لالتقاط الأنفاس اليوم الثلاثاء بعدما سجل أفضل أداء له هذا الشهر أمام نظرائه الرئيسيين إذ عززت قوة سوق العمل الأميركية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتمكن الين، الذي يتأثر بحركة عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل، من تعويض بعض خسائره التي بلغت أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات في التعاملات ببورصة طوكيو بعد صعود حاد على مدى يومين.

وتعرضت العملة اليابانية لضغوط إضافية الليلة الماضية بعدما تعهد محافظ بنك اليابان المركزي الجديد بالاستمرار في سياسة التحفيز شديدة التيسير في المرحلة الحالية.

ولامست عملة بتكوين المشفرة مستوى 30 ألف دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ يونيو.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.06 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما ارتفع 0.39 بالمئة في أولى جلسات الأسبوع.
وانخفض الدولار 0.16 بالمئة إلى 133.39 ين بعدما قفز 1.1 بالمئة الليلة الماضية.

وارتفع اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.08745 دولار بعدما تراجع 0.34 بالمئة أمس. وزاد الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2397 دولار بعدما انخفض 0.23 بالمئة الجلسة الماضية.
وصعد الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6650 دولار مستردا بعض خسائره التي بلغت 0.48 بالمئة في الجلسة الماضية.
ولامست عملة بتكوين أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 30 ألف دولار في مستهل تعاملات اليوم قبل أن تنخفض في أحدث معاملة إلى 29 ألفا و787 دولارا بعدما تحررت من نطاق تداولها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين.

وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفا و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

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المصدر: وكالات
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