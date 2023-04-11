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الاقتصادي

الذهب يصعد وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

الذهب
11 ابريل 2023 09:18

زادت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها أكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1994.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1994.60 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.91 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 994.64 دولار وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1429.54 دولار.

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المصدر: وكالات
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