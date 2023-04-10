حجوزات السيارات المسبقة تحد من العروض «الرمضانية»

يوسف العربي (أبوظبي)

أدت زيادة الطلب على شراء السيارات والحجوزات المسبقة التي تمتد إلى أكثر من شهرين على بعض الطرازات، إلى تراجع حماس وكلاء وموزعين معتمدين لطرح عروض ترويجية قوية خلال شهر رمضان الحالي، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.

واكتفى معظم وكلاء السيارات في الإمارات بمواصلة تسليم السيارات الجديدة للحجوزات المسبقة وقوائم الانتظار. وعمد وكلاء السيارات والموزعون إلى إنشاء قوائم انتظار من العملاء الراغبين في شراء السيارات الجديدة لتسليم العديد من الموديلات بناءً على هذه القوائم التي تمتد لفترات تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر.

ولاتزال السوق العالمية للسيارات تواجه العديد من التحديات على صعيد الشحن البحري ونقص أشباه الموصلات، حيث تراجع مستوى المخزون لدى الموزعين من بعض السيارات الجديدة بشكل ملحوظ.

وتسبب وباء «كوفيد» بازدياد طلب المستهلكين على الأجهزة الإلكترونية، وكان قطاع صناعة السيارات الأكثر تضرراً من نقص أشباه الموصلات التي تُعد جزءاً أساسياً للعديد من الأنظمة في السيارات الحديثة.

وتتزامن أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات مع أزمة سلسلة التوريد العالمية، ما تسبب باضطرابات في أسواق السيارات العالمية، وتقلبات في أسعار السلع، وقطع الغيار والمواد الخام، ما أثر على عمليات التصنيع في قطاع السيارات على مختلف المستويات.

زيادة الطلب

ومن جانبه قال سليمان الزبن، مدير هيونداي الإمارات في مؤسسة جمعة الماجد، لـ «الاتحاد»: إن أسواق السيارات في الإمارات تشهد حالياً زيادة مطردة في الطلب، في وقت يشهد فيه القطاع العالمي استمرار نقص إمدادات السيارات الجديدة؛ نتيجة تحديات الشحن ونقص أشباه الموصلات.

وأضاف أن نسبة النقص في المعروض من السيارات الجديدة مقارنة بحجم الطلب تقدر بنحو 40%، متوقعاً استمرار هذا النقص خلال الفترة المقبلة.

وقال: إن وباء «كوفيد» تسبب بازدياد طلب المستهلكين على الأجهزة الإلكترونية، وكان قطاع صناعة السيارات الأكثر تضرراً من نقص أشباه الموصلات التي تُعد جزءاً أساسياً للعديد من الأنظمة في السيارات الحديثة.

وأوضح أن عودة عمليات الإنتاج العالمي، وتوريد السيارات الجديدة للسوق المحلية وفق الوضع الطبيعي، سيستغرق المزيد من الوقت.

وأشار إلى أن نقص المعروض والحجوزات المسبقة قلل الحاجة لطرح عروض رمضانية لهذا العام، حيث باتت الأولوية المطلقة لتسليم الحجوزات وفق قوائم الانتظار.

تحديات الشحن

ومن جانبه قال كمال الشخشير، مدير دائرة المبيعات والتسويق في شركة الرستماني التجارية، إن حماسة وكلاء السيارات والموزعين المعتمدين لطرح عروض ترويجية، خاصة لشهر رمضان المبارك، تراجعت خلال هذا العام، حيث ينصب تركيز الشركات على تلبية قوائم الانتظار. وأضاف أن قطاع السيارات العالمي يواجه العديد من التحديات، والتي يأتي في مقدمتها تحديات الشحن البحري للمركبات، حيث يوجد العديد من المصانع التي تعجز عن توريد السيارات الجديدة إلى الموزعين لعدم توافر الطاقات الاستيعابية على السفن المخصصة لشحن السيارات.

وأوضح أنه من جهة أخرى تتراجع حدة أزمة رقائق أشباه الموصلات، لكنها لاتزال مستمرة وتسهم في الحد من تدفق السيارات الجديدة بالشكل الطبيعي.

وتوقع أن تصل الفترة اللازمة لمعالجة التحديات العالمية في قطاع السيارات على مستوى الشحن ونقص الرقائق إلى عدة أعوام.

أكسل دراير: أزمة نقص أشباه الموصلات قلصت الإنتاج العالمي من السيارات

قال أكسل دراير، مدير عام شركة كلداري للسيارات، إن الأزمة العالمية المتعلقة بنقص أشباه الموصلات قلصت حجم الإنتاج العالمي من السيارات الجديدة، الأمر الذي انعكس بدوره على السوق المحلية في شكل نقص في المخزون.

ونوه بأن الوكلاء المعتمدين باتت لديهم شكوك حول إمكانية تلبية طلبياتهم بالكامل، ما أثر بدوره على حجم وطبيعة العروض الترويجية التي يتم طرحها خلال العام، لاسيما في شهر رمضان الذي يُعد موسماً سنوياً لبيع السيارات في الإمارات.