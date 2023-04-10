«الاقتصاد» تستدعي 891 سيارة لعيوب فنية

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت وزارة الاقتصاد عن استدعاء 891 مركبة، بالتعاون مع وكلاء تجاريين، من طرازي «مرسيدس بنز» و«إيسوزو فئة دي ماكس»، لوجود عيوب فنية فيها وبهدف السلامة.

وأشارت الوزارة إلى أنها استدعت 781 سيارة «مرسيدس بنزGLE/GLS نموذج 167»، بالتعاون مع مشاريع قرقاش - شركة الإمارات للسيارات، والمصنعة في الولايات المتحدة الأميركية عام 2019-2021، حيث يعود سبب الاستدعاء، بحسب الوزارة، إلى أن بعض المركبات قد يكون خراطيم تصريف هواء التكيف، مركبة بطريقة غير ملائمة، وبالتالي ستقوم «مرسيدس بنز أيه جي» من خلال شركاء الخدمة التابعين لها، بفحص خراطيم تصريف هواء التكييف وتركيبها بشكل ملائم، إن لزم الأمر.

وفيما يتعلق بسيارة إيسوزو، استدعت الوزارة 110 مركبات من نوع «إيسوزو» فئة «دي- ماكس» المصنعة من 2020 إلى 2023، والمصنعة في تايلاند، بالتعاون مع الشركة العامة للملاحة والتجارة «جنافكو»، وذلك أن بعض المركبات المنتجة في فترة زمنية محددة، وبما يمون عزم شد البرغي الثاني السفلي لعمود التوجيه «الستيرينج»، ربما يكون تم ربطه بعزم شد أقل من القيمة اللازمة، وبالتالي يتوجب على ملاك المركبات التوجه لمراكز الخدمة التابعة لـ«إيسوزو» للفحص والتأكد أن البرغي المذكور مشدود بمقدار الشد الصحيح.