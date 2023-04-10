2.5 مليار درهم نمو رأس مال واحتياطيات «المركزي»

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع رصيد رأس المال والاحتياطيات الخاصة بمصرف الإمارات المركزي بقيمة 2.5 مليار درهم خلال شهر يناير 2023، ليبلغ 15.84 مليار درهم.

وارتفعت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 5 مليارات درهم لتبلغ 560 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2023 مقارنة مع قيمتها البالغة 555 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022 بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف.

وزادت ودائع المصرف المركزي في جانب الموجودات (أي ودائع المركزي لدى البنوك الأخرى) بقيمة 40.5 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي ليرتفع رصيدها إلى 104 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 63.5 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2022، كما ارتفع رصيد الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 9 مليارات درهم خلال الشهر نفسه لتصل إلى 189.5 مليار درهم، وأما القروض والسلف فقد زادت بقيمة 620 مليون درهم خلال نفس الفترة، لتصل 6.17 مليار درهم بنهاية يناير 2023. وفي المقابل تراجع رصيد النقد والأرصدة المصرفية بقيمة 40 مليار درهم تقريباً ليستقر عند 240 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي. وانخفضت الأصول الأخرى غير المصنفة بقيمة 6 مليار درهم تقريباً، خلال شهر يناير 2023 ليستقر رصيدها عند 20.6 مليار درهم. وفي جانب المطلوبات ورأس المال ارتفع رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع (آي ودائع وأرصدة البنوك لدى المصرف المركزي) بقيمة 13.7 مليار درهم خلال شهر يناير 2023 لتبلغ 250.4 مليار درهم مقارنة مع 236.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع والأذونات النقدية بنحو مليار درهم خلال الشهر نفسه، ليبلغ رصيدها 165.7 مليار درهم بنهاية يناير 2023.