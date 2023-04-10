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الاقتصادي
النفط ينخفض بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة
النفط ينخفض بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة
10 ابريل 2023 20:24
انخفض النفط اليوم الاثنين بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي.
وارتفع الدولار بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى شح في سوق العمل، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وانخفض خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 85.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1351 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.55 دولار للبرميل.
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