4.77 مليار درهم توزيعات أرباح مساهمي «ديوا»

دبي (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 4.77 مليار درهم للمساهمين المسجلين بتاريخ أقصاه 20 أبريل 2023.

وعُقد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 91% من المساهمين.

وقال معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي: "بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قطباً عالميًا للاقتصاد الأخضر ورسخت دبي مكانتها كمركز للتجارة والمال والسياحة. وتؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً محورياً في ضمان مواكبة البنية التحتية في دبي للطلب المتزايد على الطاقة والمياه، وأسهمت جهودنا الحثيثة في تعزيز سجل دبي الحافل بالإنجازات، ورسخت مكانتها الريادية على المستوى العالمي، لا سيما في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. وفي عام 2022، حققت الهيئة أفضل أداء مالي سنوي مُجَمَّع ومستقل في تاريخها التشغيلي، وزادت إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها عن عام 2022 إلى 9.9 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60% عن سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية للشركة. وتعكس إنجازاتنا نظام الحوكمة العالمي لهيئة كهرباء ومياه دبي والكفاءة والاستدامة والابتكار، وتدعم استراتيجيتنا للاقتصاد الدائري جهودنا المستمرة لتحسين استخدام الموارد وتعزيز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والاستدامة، حيث نعتمد العديد من السياسات والخطط التي تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الطموحة."

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بتحقيق التميز والنمو المستدام انسجاماً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أعلنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، واستضافة الدولة لأكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، ألا وهو الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) خلال العام الجاري، برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله . كما نعمل على تحقيق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية . لقد كان عام 2022 عاماً محورياً بالنسبة لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تحولت إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في سوق دبي المالي في شهر إبريل، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية. وقد حققت الهيئة نتائج قياسية في 2022، وارتفع هامش أرباحها الإجمالية والتشغيلية والصافية مقارنة بعام 2021ـ، وحققت صافي أرباح مُجَمَّعة بقيمة 8 مليارات درهم خلال عام 2022، بزيادة قدرها 23% عن عام 2021. وكانت الهيئة قد وعدت بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 6.2 مليار درهم عن عام 2022، وقد تجاوزت الهيئة هذه القيمة بتوزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 9.9 مليار درهم. وتعكس هذه النتائج المتميزة نجاح الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها وفق نظام حوكمة عالمي المستوى، إضافة إلى التزامنا الراسخ بالكفاءة التشغيلية والابتكار وسعادة المتعاملين، فضلاً عن تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين".