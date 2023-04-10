غرفة أبوظبي تكرّم شركاءها الإعلاميين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مأدبة سحور رمضاني لتكريم شركائها الإعلاميين، وذلك لمساهماتهم الفعالة في إنجاح المبادرات والفعاليات التي تتبناها غرفة أبوظبي لدعم القطاع الخاص، وتشجيع أنشطته الاقتصادية، مما أسهم في إيصال أهدافها وصوتها لمجتمع الأعمال وقطاعاته المختلفة. وشهدت مأدبة السحور التي أقيمت في إمارة أبوظبي حضور عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وفؤاد درويش، ونور التميمي ومروة المنصوري أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، إضافة إلى حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وسلَّم عبدالله محمد المزروعي ومحمد هلال المهيري الدروع التذكارية وشهادات التقدير لممثلي وسائل الإعلام المشاركين؛ وذلك لكل من: مكتب أبوظبي الإعلامي، شركة أبوظبي للإعلام، وكالة أنباء الإمارات، صحيفة الاتحاد، الإمارات اليوم، البيان، الخليج، الوطن، جلف نيوز وصحيفة ذا ناشونال. إضافة إلى عدد آخر من الجهات الإعلامية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالجهود الكبيرة لكافة الشركاء الإعلاميين في تعزيز مسيرة غرفة أبوظبي وإيصال رسالتها بمهنية عالية. مشيراً إلى أن هذه الجهود ساهمت في ترسيخ أهداف غرفة أبوظبي لخدمة القطاع الخاص وإطلاق طاقاته الكامنة، وتوفير بيئة أعمال محفزة على الابتكار والإبداع، مما يعزز مكانة إمارة أبوظبي على خريطة التنافسية العالمية.

كما لفت عبدالله المزروعي إلى أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في تطوير وتنمية الأعمال والمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي خصوصاً ودولة الإمارات على وجه العموم، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة المحققة وتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال في الدولة.

بدورهم، عبر المُكرّمون عن شكرهم لغرفة أبوظبي على دورها الفاعل في التواصل وتعزيز مكانة القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية.