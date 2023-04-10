«المركزي» ينظم الملتقى الرمضاني

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مصرف الإمارات المركزي، ملتقى السحور الرمضاني، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، ورؤساء مجلس الإدارة والمحافظين السابقين للمصرف المركزي، معالي حارب مسعود الدرمكي، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، الرؤساء السابقين لمجلس الإدارة، ومعالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، ومعالي عبد الحميد سعيد الأحمدي، ومعالي مبارك راشد المنصوري، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، المحافظين السابقين، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، والرؤساء التنفيذيين للبنوك ومديري شركات التأمين، وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، وموظفي المصرف المركزي.وأكد مسؤولو المؤسسات المالية المرخصة على أهمية الدور الذي يقوم به المصرف المركزي في تطوير القطاع المالي في الدولة، وجهوده المتميزة في تعزيز قيادته الرقمية من خلال اعتماد تكنولوجيات إشرافية متقدمة وضمان الاستقرار المالي، مشيدين بمبادرة المصرف المركزي تنظيم هذا الملتقى، لتعزيز علاقات الشراكة وتبادل الأفكار والرؤى، التي تسهم في تطوير النظام المالي في الدولة.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «نحرص باستمرار على تعزيز قنوات التواصل المباشرة بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية المرخصة، وتبادل وجهات النظر ومشاركة الأفكار والرؤى مع مسؤولي القطاع المالي، مما يسهم في تطوير منظومة العمل والخدمات في القطاع المالي، وترسيخ المكانة التنافسية للدولة كمركز مالي عالمي متقدم».

وقدم معاليه الشكر والتقدير إلى أصحاب المعالي رؤساء مجلس الإدارة والمحافظين السابقين وأعضاء مجلس الادارة في المصرف المركزي، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التأمين على حضورهم ومشاركتهم المصرف المركزي في هذا الملتقى الرمضاني.