إدراج مرتقب ل«إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة» مع شركة «بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية» اتفاقية خدمات الاستشارات المالية والإدراج، والمساهمة كشريك استراتيجي لإدراج المجموعة كشركة مساهمة في سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات.

وتنص الاتفاقية على تعيين شركة «بي اتش ام كابيتال» كمستشار مالي ومديرلعملية الطرح الخاص، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات الشركتين، والذي يسهم بدوره في تطوير الأسواق المحلية ونمو اقتصاد الدولة.

ومن جانبه، قال علي الجبيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة، «إن إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة«هي شركة رائدة في الشرق الأوسط، مهمتها بناء قيمة حقيقية لمستقبل الاستثمار عن طريق الشراكات الاستراتيجية لتطوير محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة».

وأضاف أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يمثل مركزًا رئيسياً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي تشهده الدولة، مؤكداً على أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة في مواجهة التحديات العالمية، مما أسهم في توجه المستثمرين من كافة أنحاء العالم لإنشاء أعمالهم والاستثمار في اقتصاد آمن وسريع النمو». كما أنه أشاد بما تتمتع به شركة «بي اتش ام كابيتال» من خبرة في مجال الأسواق المالية، وفي توفير خدمات عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير العالمية".

بدوره قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، «إن هذه الشراكة الاستراتيجية تعتبر فرصة كبيرة ونقلة نوعية لشركة بي اتش ام كابيتال في مسيرتها لتحقيق أهدافها بأن تصبح أهم مزود خدمات مالية واستثمارية متكاملة في الأسواق المالية».

تمتلك مجموعة إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة ومقرها أبوظبي العديد من الشركات في مختلف المجالات مثل الطاقة والتكنولوجبا والتطوير العقاري، وتقوم بتشجيع وتطوير الأعمال المتنوعة عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على المستويين المحلي والدولي، سعياً للعوائد المستدامة التي تضمن نمواً قوياً ومتواصلاً للمجموعة.