الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

560 مليار درهم ميزانية "المركزي" بنهاية يناير لأعلى مستوى في تاريخها

المصرف المركزي الإماراتي
10 ابريل 2023 13:44

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 560 مليار درهم في نهاية يناير الماضي لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المركزي، أن الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.9% لتصل إلى 559.88 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 554.99 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 41.37 مليار درهم مقابل نحو 518.51 مليار درهم في يناير 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 239.65 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يناير الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 189.54 مليار درهم، و103.95 مليار درهم للودائع، و6.17 مليار درهم للقروض والسلف، و20.57 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 250.39 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 165.71 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية 122.97 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و15.84 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و4.97 مليار درهم خصوم أخرى.

أخبار ذات صلة
بمناسبة الرحلة البشرية الأولى.. الإمارات تستوطن الفضاء بسواعد أبنائها
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
المصدر: وام
الإمارات
المصرف المركزي
الميزانية
آخر الأخبار
تخصيص 12 موقعاً لأسواق بيع الأعلاف في أبوظبي
الإمارات
تخصيص 12 موقعاً لأسواق بيع الأعلاف في أبوظبي
اليوم 14:13
بمناسبة الرحلة البشرية الأولى.. الإمارات تستوطن الفضاء بسواعد أبنائها
الإمارات
بمناسبة الرحلة البشرية الأولى.. الإمارات تستوطن الفضاء بسواعد أبنائها
اليوم 14:08
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
اليوم 14:00
المصرف المركزي الإماراتي
الاقتصادي
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
اليوم 13:57
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©