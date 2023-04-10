الذهب يتراجع بعد بيانات الوظائف الأميركية

تراجعت أسعار الذهب بواحد في المئة لما دون الألفي دولار اليوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأميركية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) برفع الفائدة مرة أخرى في مايو.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1992.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9 بالمئة إلى 2007.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بواحد في المئة إلى 24.75 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1000.78 دولار وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1464.79 دولار. تجدر الإشارة إلى أن أسواق أستراليا وهونج كونج والأسواق الأوروبية مغلقة اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة.