أبوظبي للجودة والمطابقة يحقِّق إنجازات مهمة في 2022

أبوظبي للجودة والمطابقة يحقِّق إنجازات مهمة في 2022
أبوظبي للجودة والمطابقة يحقِّق إنجازات مهمة في 2022
10 ابريل 2023 13:20
حقَّق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إنجازات مهمة خلال عام 2022، أسهمت في دعم قطاعات حيوية عدة من خلال قيادة وتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، ما يعزِّز من تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً في مجالات متنوعة.
ورصد التقرير السنوي لعام 2022 الإنجازات التي حقَّقتها قطاعات المجلس ووحداته التنظيمية في إعداد وتطبيق برامج المطابقة، ومراجعة واعتماد الوثائق الفنية للشركاء، وتحقيق سلامة المستهلكين وعدالة الأسواق، إضافةً إلى استمرارية تطوير البنية التحتية للمترولوجيا، وتمكين وتطوير الفحوص المخبرية للمنتجات.
وقال عبدالله أحمد اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بمجلس أبوظبي للجود والمطابقة: «إنَّ الخطة الاستراتيجية للمجلس (2021 – 2025) حددت، وبشكل واضح، الأهداف الاستراتيجية لقطاعات المجلس ووحداته التنظيمية، ومؤشرات الأداء التي ركَّزت على كيفية تطوير وتحسين الخدمات الرئيسة للمجلس التي ينبثق عنها 16 خدمة فرعية».
وأكَّد أنَّ المجلس تمكَّن خلال عام 2022 من تحقيق إنجازات ملموسة أسهمت في دعم قطاعات الاقتصاد الحيوية في إمارة أبوظبي، مثل تقليل معدلات وقت الإنتاج، وتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، والحد من عمليات الغش التجاري، والتأكُّد من دقة الموازين التجارية لتحقيق العدالة التجارية، وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق، إضافةً إلى إعداد وتطبيق برامج المطابقة، واستمرارية تطوير البنية التحتية للمترولوجيا، والتأكُّد من دقة أدوات القياس المستخدمة في القطاعات الحيوية كلها.
وأشار عبدالله اليزيدي إلى أنَّ الإنجازات التي تضمَّنها التقرير السنوي تعكس أهمية دور المجلس في تطوير بنية تحتية مستدامة للجودة تُلبّي احتياجات الإمارة والقطاعات الحيوية العاملة بها، لجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة.
وبالأرقام والإحصاءات التي حقَّقها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال عام 2022، اعتمد المجلس 26 وثيقة فنية جديدة، وراجع 22 مسودة مشاريع مواصفات ولوائح فنية، وقيَّم 24 طلباً لمواءمة وثائق فنية وتطوير برامج المطابقة، وإعداد 3 دراسات قياس أثر تطبيق الوثائق الفنية وبرامج المطابقة.
وطوَّر المجلس 50 برنامج مطابقة للسلع والأفراد، وحقَّق زيادة بنسبة 29% في عدد جهات تقييم المطابقة، و15% زيادة في عدد شهادات مطابقة خدمات الأفراد.
ونفَّذ المجلس أكثر من 5 ملايين فحص مخبري منذ عام 2014، و606 خدمات رئيسة، وأكثر من 2,394 فحصاً فرعياً، كما وقَّع اتفاقية مع شركة G42 للرعاية الطبية لتشغيل مختبرات الفحص المركزي، وتوفير أكثر من 100 برنامج لاختبارات الجدارة محلياً، وإطلاق نظام كفاءة للتميُّز التشغيلي عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي.
ونجح المجلس، خلال عام 2022، في توسيع نطاق طرق الفحص المعتمدة لتشمل 275 طريقة معتمدة، واعتماد 30 طريقة جديدة لفحص الأغذية والإنشاء والمياه، ونشر 3 أوراق علمية، وقدَّم 12 استشارة فنية، و7 دراسات وأبحاث، ونظَّم دورتَيْ تدريب متخصِّصتَيْن، وأجرى 799 فحص جدارة لمواد الإنشاءات، والبيئة، والمواد الطبية والكيميائية.
وسُجّلت خلال عام 2022 توفير قاعدة بيانات لعدد 178 جهة تقييم، وتنفيذ 622 خدمة معايرة للقطاعين الحكومي والخاص، و101 خدمة مقارنات بينية، وفحص الجدارة، وتقديم 32 استشارة مترولوجية فنية، و9 دورات تدريب فني، و10 قدرات قياس ومعايرة، وتنفيذ أكثر من 14 ألف عملية تحقُّق مترولوجي على أدوات قياس قانونية.
وأنجزت عمليات التحقُّق من أكثر من 1,000 منتج معبّأ مسبقاً، والتفتيش على أكثر من 70 ألف منتج مقيَّد في أسواق إمارة أبوظبي، والتفتيش على أكثر من 7,300 منتج مقيَّد من خلال منصات البيع الإلكترونية.