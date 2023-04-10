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الاقتصادي

«الإمارات للمستثمرين بالخارج» يعزز التعاون مع أوروبا وأفريقيا

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
10 ابريل 2023 04:21

دبي (الاتحاد)

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وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اتفاقيتي تفاهم في خطوة يساهم من خلالها في دعم ونمو الشركات الأعضاء، تتعلق الأولى بتسهيل سبل التعاون وتبادل المعلومات وتوسيع القدرات المعرفية للأنماط الاستثمارية المختلفة في الأسواق الأوروبية من خلال مذكرة تفاهم مع مؤسسة «إي إف جي للاستشارات» الإيطالية، والأخرى عقد اتفاقية خدمات تتعلق بتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والاستشارات والمعلومات الإحصائية عن الأسواق الأفريقية من خلال إطار عمل مع مؤسسة جرو فاليو، ومقرها إمارة رأس الخيمة.
شهد توقيع الاتفاقية سيف محمد خلفان المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وبحضور أعضاء الفريق التنفيذي للمجلس، في مبنى وزارة الاقتصاد في إمارة دبي.
وبهذا الصدد أكد سيف المزروعي، على أن ما يميز شركاتنا الوطنية هي قدرتنا على التنافس واستكشاف إمكانيات خيارات جديدة للاستثمارات في مختلف القطاعات، برغم الحراك الاقتصادي الذي يشهده العالم، وتعاوننا اليوم يتماشى مع استراتيجية مجلسنا برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والتي تركز على دراسة التوجهات الاقتصادية الجديدة للقيام بدور متزايد لخلق شراكات أكثر تكاملاً على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: «نحن ندرك أهمية خلق الشراكات وبناء علاقات التعاون على المستوى الدولي ولدينا العديد منها، حيث لا غنى عن الأدوات التحليلية وتقييمات المهنيين الخبراء.

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
أوروبا
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