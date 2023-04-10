تعاون بين جمارك دبي ومعهد الابتكار العالمي

دبي (الاتحاد)

عقدت جمارك دبي اجتماعاً مع معهد الابتكار العالمي، حيث تمت مناقشة منهجية جمارك دبي في تطوير وتحسين الخدمات الجمركية المقدمة للعملاء، بما يعزز من تسهيل الإجراءات وزيادة العائد على العمليات التجارية وترسيخ موقع دبي مركزاً محورياً في التجارة العالمية.

وضم الاجتماع الذي عقد في دبي الدكتور حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي، وأنتوني ميلز المدير التنفيذي لمعهد الابتكار العالمي ومقره الولايات المتحدة الأميركية (GInI)، وتمت مناقشة مبادرات تحسين الخدمات الاستراتيجية في الدائرة ومنها المنصة الموحدة للتجارة، تجربة المدينة، بالإضافة إلى سياسة خدمات 360 والتي تم تطويرها من قبل مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بهدف دعم جهود الجهات الحكومية في تطوير وتحسين الخدمات، وتحقيق رؤية الحكومة بتصميم خدمات مستقبلية تدعم نهج الحكومة الواحدة، وتحقيق الكفاءة الحكومية والتركيز على المتعاملين، والانتقال بالخدمات الحكومية إلى مستويات ريادية استثنائية.

وتضمن مبادئ السياسة تصميم رحلة متعامل متكاملة ومبتكرة، عبر وضع احتياجاتهم وتوقعاتهم في قلب عمليات التحسين المستمر، بهدف تحسين مؤشرات الكفاءة والفعالية.

وقال الدكتور حسام جمعة:«تعمل جمارك دبي على تحقيق أفضل النتائج في مجال الإبداع والابتكار، وذلك من منطلق أن الابتكار أصبح ثقافة مؤسسية راسخة، وأن هدف الدائرة هو تعزيز هذه الثقافة في العمل والخدمات الحكومية، ولضمان التميز في مستوى الابتكارات التي تبدعها جمارك دبي تطبق الدائرة في استراتيجيتها للإبداع والابتكار أحدث وأهم المعايير العالمية في هذا المجال».