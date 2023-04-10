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200 مليار درهم أضافتها 3 طروحات جديدة لرسملة أسواق الأسهم

200 مليار درهم أضافتها 3 طروحات جديدة لرسملة أسواق الأسهم
10 ابريل 2023 04:21

أبوظبي (وام)

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أضافت الطروحات الثلاثة الجديدة ما يناهز 200 مليار درهم لرأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية مع إدراج أسهم «أدنوك للغاز» و«بريسايت» و«الأنصاري» للخدمات المالية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وتسهم الطروحات الجديدة في تحقيق خطط الأسواق المالية لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.3 تريليون درهم.
وتوفر الطروحات الجديدة فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما تمهد الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

الإمارات
الأسهم المحلية
أدنوك للغاز
بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
الأنصاري للصرافة
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