16 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 16 مليار درهم في النصف الأول من شهر رمضان مع تركزها بشكل رئيسي في أسهم «المالية» و«البنوك» و«العقار» و«الطاقة».

وتوزعت السيولة بواقع 12.9 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.97 مليار درهم في سوق دبي المالي. وجرى التداول خلال النصف الأول من رمضان على نحو 3.56 مليار سهم منها 2.21 مليار سهم في سوق أبوظبي و1.35 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 204.5 ألف صفقة في السوقين. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنهاية النصف الأول من شهر رمضان عند مستوى 9334.5 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9470.77 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية 6.2% ومؤشر الطاقة 0.45% والمواد الأساسية 4.53% والخدمات 0.95%.

وشهد سوق أبوظبي خلال النصف الأول من رمضان تنفيذ 32 صفقة كبيرة على عدد 119.5 مليون سهم بقيمة 204.8 مليون درهم شملت 28 صفقة على «أدنوك للغاز» بقيمة 168.5 مليون درهم و4 صفقات على «حياة للتأمين» بنحو 36.3 مليون درهم.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط خلال تلك الفترة مستقطباً سيولة بأكثر من 3.3 مليار درهم، تلاه «الفا ظبي» بسيولة 1.4 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 692.1 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً نحو 687.8 مليون درهم، و«ملتيبلاي» 631.1 مليون درهم و«أبوظبي الأول» 521.8 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة خلال الفترة نفسها «أبوظبي الإسلامي» 9.96% و«أمريكانا» 8.42% و«أغذية» 6.7% و«بروج» 5.51% و«الياه سات» 4.65% و«فيرتيغلوب» 3.32% و«أدنوك للحفر» 3.18% و«أدنوك للغاز» 2.37% و«موانئ أبوظبي» 1.61% و«طاقة» 0.31%.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي خلال النصف الأول من رمضان بنسبة 0.65% أو ما يعادل 22 نقطة ليغلق عند مستوى 3414.6 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات 2.63% والاتصالات 0.6% والعقار 0.7% والسلع الاستهلاكية 0.31% والمالية 0.5%.