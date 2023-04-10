الإمارات تشارك في اجتماعات البنك والصندوق الدوليين

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماعات الربيع 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من اليوم ولغاية 16 أبريل الجاري. وسيترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، حرص الوزارة على المشاركة في هذه الأحداث الدولية، للمشاركة في عملية صناعة القرار الدولي وتوحيد الجهود لخدمة دول المنطقة والعالم.

وقال معاليه: «يواجه الاقتصاد العالمي اليوم متغيرات وتحديات كبيرة، تقتضي تضافراً للجهود والرؤى في وضع حلول تتناسب وتلبي متطلبات الدول وخططها التنموية، لضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية شاملة ومستدامة لأبنائنا وللأجيال القادمة.»

تناقش اجتماعات الربيع 2023 مجموعة من المواضيع المختلفة وفي مقدمتها التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد الكلي، وآخر التطورات في الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وشؤون المناخ، والطريق نحو تحقيق المساواة، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية.

ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني اجتماع لجنة التنمية، جنباً إلى جنب مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، ويناقش الاجتماع خارطة طريق مجموعة البنك الدولي للتعامل مع حجم تحديات التنمية بشكل أفضل، وتطوير مهمة مجموعة البنك الدولي وعملياته وموارده لتبادل وجهات النظر الأولية حول أولويات تطوير مجموعة البنك الدولي.

وتعقد على هامش اجتماعات الربيع اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، إلى جانب تنفيذ ندوات وجلسات وفعاليات تركز على مواضيع الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية. كما سيشارك معاليه في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) مترأساً دول المجموعة العربية، لمناقشة آخر تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، حيث إن السياسات الحاسمة والمصممة وفقاً للظروف الخاصة بكل بلد هي المفتاح لترسيخ الانتعاش المستدام، وحماية الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي العالمي.

ويشارك معاليه، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك لمناقشة القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة والآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسات المالية لمكافحة التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون مع ضمان الدعم المستهدف للفئات الضعيفة.