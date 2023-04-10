«مصدر» تتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بأفريقيا

سيد الحجار (أبوظبي)

توسعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في قارة أفريقيا.ووقعت «مصدر» مؤخراً 5 اتفاقيات لتطوير مشاريع جديدة بكل من ساحل العاج وأنغولا وأوغندا وزامبيا وتنزانيا، وذلك تحت مظلة مبادرة «اتحاد 7»، التي أطلقتها الإمارات مطلع العام الماضي، والتي تهدف إلى جمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا بقدرة تصل إلى 20 جيجاواط، وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.

وتمتلك «مصدر» حضوراً بارزاً بالسوق الأفريقية، حيث أسست بالشراكة مع «إنفينيتي» المصرية، شركة «إنفينيتي باور» لاستكشاف الفرص المتاحة في القارة الأفريقية، حيث استحوذت «إنفنيتي باور» مؤخرا على جميع أسهم شركة «ليكيلا باور»، والتي تدير مشروعات لطاقة الرياح تصل قدراتها الإجمالية إلى 1 جيجاواط في كل من جنوب أفريقيا ومصر والسنغال، كما تمتلك «مصدر» أيضاً مشاريع في كل من موريتانيا والمغرب والسيشل.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن «مصدر» تتطلع في إطار هيكلية الشركاء الجديدة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية من الطاقة النظيفة لمحفظة مشاريعها حول العالم إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، موضحاً أنه في ضوء التوقعات بأن تشهد قارة أفريقيا تطوراً ونمواً كبيرين، وتدني مستوى الاعتماد على الطاقة النظيفة حالياً في القارة، فإن هناك مجالاً كبيراً لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا.

استحواذ جديد

أعلنت «إنفنيتي باور»، الشركة المشتركة بين «إنفنيتي» المصرية و«مصدر»، مارس الماضي، إتمامها الاستحواذ على جميع أسهم شركة «ليكيلا باور»، وهي الصفقة التي تجعل من «إنفنيتي باور» أكبر شركة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.

وتدير «ليكيلا باور» حالياً مشروعات لطاقة الرياح تصل قدراتها الإجمالية إلى 1 جيجاواط في كل من جنوب أفريقيا ومصر والسنغال، ولديها مشروعات قيد التطوير بقدرة إجمالية تصل إلى 1.8 جيجاواط في مراحل تطوير مختلفة.

وتأسست «إنفنيتي باور» عام 2020 وتتخصص في إقامة مشروعات توليد وتوزيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى البنية التحتية في كل من مصر وأفريقيا.

ويصل إجمالي قدرات مشروعات إنفنيتي باور إلى 1.3 جيجاواط، وهو ما يعادل خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 3 ملايين طن سنوياً، اعتماداً على أساليب توليد الطاقة التقليدية، بينما تصل القدرات الإجمالية لمشروعات الشركة قيد التنفيذ إلى 13.8 جيجاواط في مراحل تطوير مختلفة.

ساحل العاجل

أعلنت «مصدر» الشهر الماضي عن توقيع اتفاقية مع وزارة المناجم والبترول والطاقة في جمهورية ساحل العاج، لاستكشاف سبل تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 ميجاواط.

وتم توقيع الاتفاقيات تحت مظلة برنامج «اتحاد 7»، حيث تقوم «مصدر» ووزارة المناجم والبترول والطاقة في ساحل العاج، موجب الاتفاقية، باستكشاف سبل التطوير المشترك لمحطات طاقة شمسية كهروضوئية، وسيكون أول مشروع هو محطة بقدرة تصل إلى 70 ميجاواط.

أسواق ناشئة

أبرمت «مصدر» فبراير الماضي، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، لبحث مجالات التعاون الهادفة إلى دعم العمل المناخي في الأسواق الناشئة.

وبموجب الاتفاقية، سوف تعمل «مصدر» ومؤسسة التمويل الدولية على استكشاف سبل دعم تأسيس منصات للهيدروجين الأخضر في الأسواق الناشئة، وتوفير فرص للتعاون في ما يخص تمويل وهيكلة مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا.

ويعتبر الهيدروجين الأخضر قطاعاً جديداً ناشئاً، وحسب تقرير متخصص صدر مؤخراً عن «مصدر» وشركة «ماكينزي آند كومباني»، فإن أفريقيا يمكن أن تستحوذ على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، ما يسهم في توفير 3.7 مليون وظيفة وإضافة 120 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

3 دول أفريقية

أعلنت «مصدر»، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، توقيع اتفاقيات مع 3 دول أفريقية هي أنغولا وأوغندا وزامبيا لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيجاواط. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التزام «مصدر» بالمساهمة في دعم الدول الأفريقية لتحقيق التحوّل نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وتشمل الاتفاقيات الموقّعة تحت مظلة برنامج «اتحاد 7»، اتفاقية مع وزارة الطاقة والمياه الأنغولية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة وتطوير المعادن الأوغندية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة الزامبية والمرافق الوطنية الزامبية لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط.

الهيدروجين الأخضر

أعلنت «مصدر»، وائتلاف شركائها «إنفنيتي باور القابضة»، وشركة «حسن علام للمرافق»، نوفمبر الماضي عن توقيع اتفاقية إطارية مع جهات حكومية في مصر لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 2 جيجاواط ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك كمرحلة أولى من برنامج إنتاج 4 جيجاواط من هذا المورد الحيوي.

ويخطط الائتلاف خلال المرحلة الأولى من المشروع لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن تبدأ عمليات التشغيل بحلول عام 2026. وسيتم زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 جيجاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدورجين الأخضر.

نمو القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة في أفريقيا

توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، نمو إجمالي القدرات الإنتاجية الإجمالية للطاقة المتجددة في أفريقيا من 54 جيجاواط في 2020 لتصل لأكثر من 530 جيجاواط بحلول عام 2040، حيث تنمو قدرات توليد الطاقة الشمسية إلى 340 جيجاواط، بينما ترتفع قدرات توليد طاقة الرياح في القارة إلى 90 جيجاواط.

وستعمل زيادة مصادر توليد الطاقة المتجددة على تعزيز الوصول إلى الطاقة، خاصة أنّ حوالي نصف عدد سكان أفريقيا يعيشون من دون طاقة كهربائية حتى الآن.

ووفقاً لـ «آيرينا»، فإن أقل من نصف سكان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تصل إليهم الكهرباء، كما تنتج أفريقيا 20% فقط من الكهرباء من مصادر متجددة.

وبحسب تقرير متخصص صدر العام الماضي عن «مصدر» وأسبوع أبوظبي للاستدامة وبدعم تحليلي من شركة «ماكينزي آند كومباني»، فإن قارة أفريقيا تمتلك نظرياً قدرة تقدر بحوالي 850 تيراواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

طاقة الرياح

وقعت شركة «انفينتي باور»، المشتركة بين «مصدر» و«انفينتي انرجي» خلال نوفمبر الماضي، اتفاقية مع شركة «حسن علام للمرافق» والحكومة المصرية، وذلك بهدف تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

وتنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط عند اكتمالها 47790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وتسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.

كهرباء تنزانيا

وقعت «مصدر» أغسطس الماضي اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة «تانيسكو» لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط.

وتقوم الشركة المشتركة في المرحلة الأولى بتطوير مشاريع طاقة متجددة تبلغ قدرتها نحو 600 ميجاواط، وتشمل مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية، وطاقة رياح برية، وغيرها من التقنيات ذات الصلة، على أن يتم في مراحل لاحقة تطوير مشاريع بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط على أقل تقدير.