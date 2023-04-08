4 مشاريع جديدة لـ «الدار» توفر 1950 وحدة سكنية

سيد الحجار (أبوظبي)

زادت شركة الدار العقارية من وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع إطلاقها 4 مشاريع جديدة منذ بداية 2023، توفر نحو 1950 وحدة سكنية، بجزيرتي ياس والسعديات، ومنطقة الشامخة.

كما كشفت «الدار» خلال الربع الأول عن عزمها دخول سوق العقارات في دبي، عبر تطوير مشاريع على عدة مراحل، ستضم أكثر من 9000 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق السكنية، فضلاً عن استحواذها على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربع بأبوظبي، لتطوير نحو 4000 منزل.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية لـ «الاتحاد»: إن تحسن النشاط بالسوق العقاري في أبوظبي يعزز من خطط الشركة لطرح مشاريع جديدة تلبي تطلعات المستثمرين، لافتاً إلى وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بأبوظبي من المواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن الطلب المرتفع على شراء العقارات بأبوظبي انعكس على تحقيق الشركة مبيعات قياسية خلال العام الماضي، متوقعاً مواصلة نمو أعمال الشركة خلال العام الحالي.

وسجلت «الدار» العام الماضي أعلى مستوى على الإطلاق للمبيعات السنوية بقيمة 14.4 مليار درهم، منها 11 ملياراً للمبيعات بمشاريع الشركة في الإمارات، بالإضافة إلى 3.4 مليار درهم مبيعات «سوديك» المصرية، والتي استحوذت عليها «الدار» و«القابضة» نهاية العام 2021.

المدينة المستدامة

واستهلت الدار العقارية عام 2023 بإطلاق مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز»، والذي يضم 10 مجمعات سكنية، متاحة للمشترين من جميع الجنسيات، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 512 شقة وتاون هاوس، تم بيعها بالكامل بقيمة مليار درهم، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة.

وتم بيع 76% من وحدات المرحلة الأولى لأشخاص أجانب يعيش 24% منهم خارج الدولة، الأمر الذي يعكس تزايد قاعدة العملاء الدوليين لشركة الدار. كما تم بيع 87% من هذه العقارات إلى أشخاص يشترون للمرة الأولى من الدار العقارية، مما يشير إلى تكوّن قاعدة عملاء جديدة تسعى لتبني أسلوب حياة أكثر استدامة.

جزيرة السعديات

وأطلقت الدار العقارية فبراير الماضي، مشروع «منارة ليفنج»، بجزيرة السعديات في أبوظبي.

وسيضم المشروع لكافة الجنسيات 237 منزلاً بالقرب من منارة السعديات.

وتتنوع وحدات المشروع بين شقق الأستوديو، وشقق ذات غرفة واحدة وغرفتين، بأسعار تبدأ من 634 ألف درهم للاستوديو، و1.28 مليون، للشقق ذات الغرفة الواحدة، و1.95 مليون درهم للغرفتين، و2.45 مليون درهم للغرفتين مع غرفة خادمة.

ومن المقرر أن يبدأ بناء مشروع «منارة ليفنج» في الربع الثالث من عام 2023، مع توقعات ببدء تسليم الشقق في الربع الأول من عام 2026.

ريمان ليفينج

وأعلنت الدار العقارية مارس الماضي، عن إطلاق مشروع «ريمان ليفينج» ضمن مجمع «الريمان» الذي تطوره الشركة في منطقة الشامخة في أبوظبي. وسيوفر المشروع للعملاء من مختلف الجنسيات 630 وحدة للشراء من إجمالي وحدات المشروع البالغ عددها 1050 وحدة، وذلك خلال المرحلة الأولى من إطلاق المشروع.

ويتكون المشروع من 5 مبانٍ تضم مختلف أستوديوهات وشقق ذات غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، بأسعار تبدأ من 365 ألف درهم. وسوف تبدأ مرحلة إنشاء المشروع خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات في الربع الثالث من عام 2026.

ذا سورس

وأطلقت الدار العقارية، نهاية شهر مارس الماضي، عدداً محدود من الوحدات السكنية ضمن مشروع «ذا سورس» بمجمّع «سعديات غروف».

ويعتبر «ذا سورس» أول مشروع من نوعه في دولة الإمارات والمشروع الأول لشركة الدار الذي يدعم اللياقة الصحية، ليشكل بذلك مجتمعاً سكنياً يضع صحة وعافية المقيمين وسعادتهم في جوهر تصميمه.

ويضم المشروع أبنية منخفضة الارتفاع توفر 204 شقق وبنتهاوس، وسيحظى المقيمون بإمكانية الوصول المباشر إلى المنافذ التجارية المتنوعة والمرافق الترفيهية التي تمتد على مساحة 55 ألف متر مربع في سعديات غروف.

وتتنوع مساحات الوحدات في المشروع بين شقق ذات غرفة واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف.

من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المشروع خلال الربع الرابع من عام 2023، في حين يتوقع أن تبدأ مرحلة تسليم الوحدات خلال الربع الثالث من عام 2026.

اتفاقية لتطوير المشاريع بدبي

وقعت الدار العقارية، ودبي القابضة، فبراير الماضي اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير مشاريع جديدة توفر تجارب سكنية متميّزة، ضمن مواقع رئيسية في دبي.

وتمثل هذه الاتفاقية المهمة دخول الدار إلى سوق العقارات عالية الأداء في دبي، في إطار مساعيها المستمرة نحو التوسّع داخل الأسواق الجديدة.

ومن خلال الاتفاقية، سيمتلك المشروع المشترك قطع أراضٍ كبيرة بمساحة 38.2 مليون قدم مربعة (3.55 مليون متر مربع). وسيتم تطوير المجمعات السكنية الجديدة ضمن ثلاثة مواقع استراتيجية في قلب المخطط الحضري لدبي.

وستنطلق أعمال تطوير المشاريع في عام 2023 وسيتم إنجازها على عدة مراحل، وستضم أكثر من 9000 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق السكنية، تكملها مساحات تجزئة ومرافق مجتمعية بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 19.3 مليون قدم مربعة (1.8 مليون متر مربع).

جزيرة الفاهد

أعلنت الدار العقارية، مطلع العام الحالي، استحواذها على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربعة، وتقع على طريق الشيخ خليفة بن زايد (E12) الذي يربط بين الوجهتين الأبرز في أبوظبي، جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

وسيحظى حوالي 4000 منزل مخطط له في جزيرة الفاهد بإطلالات بحرية في هذه الجزيرة التي تحظى بواجهة ساحلية مثلى يفوق طولها 11 كيلومتراً.

وسيوفر المشروع بمجرد إطلاقه مزيجاً من الوحدات السكنية التي تضم مجموعة متنوعة من الشقق ومنازل التاون هاوس والفلل.

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 2.5 مليار درهم وسيتم دفعها على مدى 5 سنوات، فيما يبلغ إجمالي القيمة التطويرية لمشروع جزيرة الفاهد 26 مليار درهم. ومن المتوقع بدء أولى مراحل التطوير بالجزيرة نهاية عام 2023.