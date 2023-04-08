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انتعاش مبيعات العقار في أبوظبي

انتعاش مبيعات العقار في أبوظبي
9 ابريل 2023 02:28

ريم البريكي (أبوظبي)

سجلت مبيعات العقارات في أبوظبي، نمواً تدريجياً خلال الشهور الأولى من العام الجاري، مدعومة بالعروض والتسهيلات المقدمة من الشركات المطورة وخطط الدفع الميسرة من قبل البنوك، بحسب خبراء في قطاع العقارات.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الفترة القلية الماضية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات العقارية، مع توقعات بأن تحقق المبيعات زيادة أكبر على شراء الوحدات في عدد من المشاريع المعروضة في الإمارة خلال العام الجاري.

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وقال محمد حارب، خبير عقاري، إن عقارات أبوظبي شهدت في الآونة الأخيرة دخول الكثير من المطورين، ما ساهم في رفع التداولات العقارية في أبوظبي، كما حدث مع شركة بلوم العقارية وريبوتاج العقارية إلى جانب شركة الدار العقارية.
وأشار إلي أن السوق العقاري في الدولة يشهد في الوقت الراهن نمواً ونشاطاً متزايداً، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في المبيعات العقارية على مستوى الدولة، متوقعاً أن يرتفع الطلب علي مشاريع الفلل والتاون هاوس.
وتوقع خميس المزروعي، خبير عقاري، أن يشهد سوق العقارات في أبوظبي انتعاشاً في النصف الأخير من الشهر الفضيل، مستفيداً من زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية والاستثمارية من المطورين، والاستفادة من حزمة الفوائد التي أعلنت عنها كبريات الشركات العقارية بالإمارة منها التملك الحر لجميع الجنسيات، والإعفاء من رسوم الخدمات، وخطط التسديد الميسرة، فضلاً عن دعم تمويل الدفعات المقدمة لشراء العقار.
وأشار المزروعي إلى أن الطلب تضاعف على شراء الوحدات السكنية من قبل المواطنين والأجانب في مناطق جزيرة الريم والسعديات، مؤكداً أن القطاع العقاري تأثر قليلا نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات التمويلية البنكية.

أبوظبي
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الإمارات
قطاع العقارات
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