ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا رغم «التضخم»

حسونة الطيب (أبوظبي)

بصرف النظر عن ارتفاع التضخم وتكاليف الدين والمشاكل التي تواجهها البنوك، يسير اقتصاد المملكة المتحدة بوتيرة أسرع مما كان يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد.

وتشير آخر البيانات لارتفاع مبيعات التجزئة ولتحسن شعور المستهلك، فضلاً عن حالة النشاط التي يشهدها قطاع الأعمال.

وارتفع حجم مبيعات التجزئة، السلع التي تم بيعها للمستهلك في المملكة المتحدة، بنسبة قدرها %1.2 خلال شهر فبراير، بعد قفزة بنحو %0.9 في الشهر الذي سبق، بحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وبينما توقع المحللون، عدم تجاوز نمو هذه المبيعات لأكثر من %0.5، ارتفعت للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2022، متجاوزة مستويات ما قبل كوفيد- 19.

وتؤكد البيانات الأخيرة، تحقيق اقتصاد المملكة المتحدة لشيء من النمو، رغم العقبات الكثيرة التي تعترض طريق انتعاش الاقتصاد العالمي.

ووفقاً لبيانات رسمية صدرت خلال شهر مارس، ارتفع معدل التضخم بصورة غير متوقعة لنحو %10.4 خلال شهر فبراير، من واقع %10.2 في شهر يناير، وليس بعيداً من الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في شهر أكتوبر عند %11.1.

سعر الفائدة

وفي أعقاب ذلك مباشرة، اتجه البنك المركزي البريطاني لرفع سعر الفائدة إلى 4.25%، وذلك للمرة الـ11 على التوالي منذ شهر ديسمبر 2021.

وما زاد حجم التحديات، حالة الاضطراب التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، في ظل انهيار بنك سيلكون فالي واندماج بنك كريدي سويس مع يو بي أس، ما يجعل البنوك أكثر حذراً عند تقديم أي قروض جديدة.

ويؤكد كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة أس آند بي جلوبال ماركت، أن مؤشر مديري المشتريات، يتسق مع نسبة النمو التي تمكن اقتصاد المملكة المتحدة من تحقيقها عند 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، في تحسن واضح من حالة الكساد التي شهدها الاقتصاد على مدى الفصول الثلاثة الماضية.

ويتوقع أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي البريطاني، مقدرة بريطانيا على تجاوز الركود خلال هذا العام 2023، خاصة أن توقعات النمو تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وتزامنت تصريحات بيلي مع الارتفاع البطيء لتكاليف الأعمال، في أبطأ وتيرة لها منذ شهر مارس 2021.

ثقة المستهلك

وتشير بيانات منفصلة لمؤسسة جي أف كي البحثية لارتفاع ثقة المستهلك البريطاني 2% خلال شهر مارس الماضي، بالمقارنة مع فبراير.

ومع ذلك، لا تزال مبيعات التجزئة متراجعة 0.3% خلال فترة الأشهر الـ3 الأولى من هذا العام، مقارنة مع فترة الأشهر الـ3 التي سبقتها.

وقال دارين مورجان، مدير قسم الإحصاء الاقتصادي في مكتب الإحصاء الوطني، إن الصورة ما زالت غير واضحة، في ظل نسبة النمو الضعيفة لمبيعات التجزئة، خاصة على مدى فترة الـ18 شهراً الماضية، حيث انعكس ارتفاع الأسعار سلباً على قوة إنفاق المستهلك.

علاوة على ذلك، أدت عمليات عروض الأسعار التي قدمتها المراكز التجارية ومحال المواد الغذائية لإنعاش المبيعات، في الوقت الذي دفعت فيه ضغوط تكلفة المعيشة المستهلك للتخلي عن الوجبات السريعة والأكل خارج المنزل.

ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن قطاع التجزئة ربما يواجه بعض الصعوبات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومع أن الدخل الحقيقي للأسر قد تجاوز مرحلة الأسوأ بالفعل، فإن فرصة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط التجاري ما زالت قائمة.