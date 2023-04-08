تقرير: «ديفيدز برايدل» تدرس تقديم طلب إفلاس

نيويورك (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن شركة «ديفيدز برايدل» الأميركية لفساتين الزفاف، تدرس تقديم طلب إفلاس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصدرين مطلعين لم يتم الكشف عنهما، إن الشركة تعمل مع بنك «هوليهان لوكي» الاستثماري الأميركي، لاستكشاف عملية بيع، ربما يتم إدراجها، كجزء من ملف الإفلاس، حسبما ذكرت أمس وكالة بلومبرج للأنباء.

واستعانت الشركة أيضاً بشركتي «كيركلاند آند إليس» و«بي آر جي» لاستكشاف خياراتها. وذكرت الصحيفة أنه لم تعلق شركتا «ديفيدز برايدل» و«كيركلاند آند اليس» ولا بنك «هوليهان لوكي» على هذا التقرير. ولم ترد أيضاً شركة «بي.آر.جي» على طلب للتعليق. وبحسب بلومبرج، كانت شركة «ديفيدز برايدل» تسعى في عام 2021، للربح في موسم الإقبال على الزواج، مع تحسين الخدمة.

يشار إلى أن شركة «ديفيدز بريدال» قد نجت في عام 2019، من الإفلاس، خلال أقل من شهرين.