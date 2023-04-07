أول خسارة أسبوعية للأسهم الأميركية خلال شهر

شريف عادل (واشنطن)

في أسبوع قصير، بسبب عطلة عيد الفصح، تكبد مؤشر إس آند بي 500 أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، رغم ارتفاعه في آخر أيامه بتأثير ارتفاعات أسهم شركات التكنولوجيا، في انتظار تقرير الوظائف غير الزراعية، المنتظر صدوره غداً في واشنطن، إذ ربما يلقي بعض الضوء على ما يمكن توقعه من بنك الاحتياط الفيدرالي خلال الفترة القادمة. وفي تعاملات هادئة يوم الخميس، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.36%، لم تكن كافية لنقله إلى المنطقة الخضراء على مستوى الأسبوع، وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 0.76%، مدفوعاً بارتفاع قوي لسهم ألفابيت، الشركة المالكة لمحرك البحث الشهير «جوجل»، بلغ نسبة 3.78%، بينما اكتفى مؤشر داو جونز الصناعي بدخول المنطقة الخضراء بأقل نسبة ارتفاع يمكن قياسها (0.01%). واستمرت بيانات الوظائف في أداء الدور الأكبر في الأسواق في الفترة الحالية، حيث قالت وزارة العمل الخميس إن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجعت بواقع 18 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 228 ألفاً، في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل، إلا أنها كانت أكثر من التوقعات.

ومؤخراً أصبحت بيانات الوظائف السيئة تدفع بالمستثمرين باتجاه توقع توقف البنك الفيدرالي عن رفع الفائدة قريباً، فترتفع أسواق الأسهم، وهو ما يبدو أنه حدث يوم الخميس في وول ستريت.

وأضافت طلبات إعانة البطالة التي فاقت التوقعات مزيداً من الزخم لبيانات أكد أغلبها بدء حدوث التأثير المأمول لرفع الفائدة في سوق العمل، التي لم يتوقف جيروم بأول، رئيس البنك الفيدرالي، عن التأكيد على أهمية هدوئها، من أجل السيطرة على التضخم في البلاد.