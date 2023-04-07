«دو»: 98% نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس

يوسف العربي (دبي)

بلغت نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس من «دو» 98% من المناطق المأهولة في الدولة، بحسب فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الذي أكد أن الشركة تعتزم طرح تقنية الجيل «الخامس والنصف» بشكل تجاري خلال العام الحالي.

وقال الحساوي في تصريحات صحفية إن الشركة حرصت خلال السنوات القليلة الماضية على ضخ استثمارات كبيرة في مجال تقنية الجيل الخامس وحالات الاستخدام المستندة إليها وبالإضافة إلى ذلك، نجحت في عقد شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات والمؤسسات عبر القطاعين الحكومي والخاص لتسخير إمكانات تقنية الجيل الخامس وتوظيفها في تحسين نماذج الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب الاستفادة القصوى من تطبيقاتها والميزات التي تقدمها مثل سرعات الاتصال الفائقة ووقت الاستجابة المنخفض.

وقال إن دو، نجحت في التعاون مع مجموعة «إيدج»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة للدفاع من خلال توفير مجموعة من خدمات الاتصال المتطورة عالية القيمة والكفاءة منها شبكة خاصة للجيل الخامس توفر لروبوتات التصنيع كفاءة اتصال فائقة السرعة والاستجابة.

وأوضح أن هذه الخطوة تكتسب أهمية بالغة لاسيما في ظل تطلع شركة «دو» لتزويد العديد من المصانع بحلول الاتصال المتقدمة لمواكبة خطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرامية إلى تزويد المنشآت الصناعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن شركة «دو» ستواصل جهودها الرامية لنشر وتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات، وتقديم أفضل تغطية ممكنة لعملائها وفي الوقت ذاته، وتمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استكشاف وتطوير المزيد من حالات الاستخدام الجديدة المستندة إلى تقنية الجيل الخامس، وتحويلها إلى تطبيقات وخدمات ملموسة لعملائها من الأفراد والمؤسسات عبر مجتمعات الأعمال، مما يسهم بدوره في تعزيز ازدهار الاقتصاد الرقمي للدولة، والتأثير إيجاباً في حياة مختلف شرائح وفئات المجتمع.

الجيل الجديد

وأكد الحساوي أن الشركة تعتزم طرح تقنية الجيل الخامس والنصف بشكل تجاري قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن العملاء باتوا يبحثون عن تجارب استخدام أفضل للشبكة تلبي متطلباتهم ومعدلات استهلاكهم للبيانات، وقامت دو بتغيير استراتيجية عملها للتكيف مع الواقع الجديد، سواءً من ناحية إدارة الشبكة وتوسيع نطاق تغطيتها، أو الاستثمار في تطويرها وتعزيز أدائها لدعم الشركات عبر قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد الذين يحتاجون إلى خدمات اتصال موثوقة وعالية الكفاءة أكثر من أي وقت مضى.

وأكد الحساوي، أن الشركة تضخ سنوياً استثمارات كبيرة في مجال تحديث الشبكات وتوسيع نطاق تغطيتها ولا سيما شبكة الجيل الخامس، تماشياً مع التزامها بالحفاظ على ريادة الإمارات في قطاع الاتصالات وإحداث تحولات إيجابية ومستدامة في المشهد الرقمي بالدولة، وتسعى دوماً إلى تحسين البنية التحتية لشبكتها وابتكار حلول وخدمات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات المستهلكين وترتقي بتجاربهم وأنماط حياتهم.

أسعار الخدمات

وأكد الحساوي أن قطاع الاتصالات في الإمارات قطاع تنافسي يشهد سباقاً دائماً بين مشغلين كبيرين يسعيان إلى تقديم الأفضل عالمياً لعملائها.

ونوه إلى أن أسعار خدمات الاتصالات في تراجع تدريجي مستمر رغم موجة التضخم العالمي واستمرار ضخ الاستثمارات الجديدة.

وأشار إلى أن الحفاظ على هامش أرباح قوي خلال الفترة الماضية جاء عبر التركيز على عدة مسارات أولها الخدمات الصوتية والبيانات فيما تمثل المسار الثاني في تقديم خدمات تكنولوجية متكاملة.

وقال إن شركة دو تقوم من جانبها بعملية تحول رقمي شامل من خلال تحديث البنية التحتية وبرامج التشغيل وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى تقديم الخدمة ورفع مستويات رضا العملاء خلال المرحلة المقبلة.