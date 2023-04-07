«اقتصادية عجمان» تُعرف المستثمرين ببرنامج التحول التكنولوجي الصناعي

عجمان (الاتحاد)

نظمت «اقتصادية عجمان» الجلسة الثانية للمجلس الاقتصادي الرمضاني بنسخته الثالثة لعام 2023، لتعريف المستثمرين والشركات ورواد الأعمال في الإمارة ببرنامج التحول التكنولوجي الصناعي، والذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن «مشاريع الخمسين» لدعم وتسريع التحول الرقمي والتكنولوجي لقطاع الصناعة ضمن الهدف الاستراتيجي المتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتشجيع الدولة للشركات الصناعية على تبني معايير الثورة الصناعية الرابعة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز تطبيقاتها وحلولها في عملياتها التصنيعية.

وافتتح الجلسة التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالتعاون مع اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان ومكتب شؤون المواطنين، تحت شعار «اقتصاد مستدام»، عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله الحمراني مدير عام اقتصادية عجمان.

وأكد عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام، أن الجلسة الثانية من المجلس الاقتصادي الرمضاني تأتي لتؤكد أهمية الصناعة في إمارة عجمان حيثُ بلغ معدل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في امارة عجمان نحو 20%، ما يجعلها من أهم القطاعات التي تركز على تطويرها الإمارة من خلال شراكاتها المختلفة ومنها شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة التكنولوجيا المتقدمة.

وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أطلقت برنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي من أجل توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات والمشاريع كركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن التحول التكنولوجي يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لذا تعمل الوزارة عبر منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات لتعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول التكنولوجي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.