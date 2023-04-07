السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«اقتصادية عجمان» تُعرف المستثمرين ببرنامج التحول التكنولوجي الصناعي

عمر السويدي وعبدالله الحمراني وعدد من المسؤولين خلال الجلسة (من المصدر)
8 ابريل 2023 02:08

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: الصحة في قمة أولوياتنا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

نظمت «اقتصادية عجمان» الجلسة الثانية للمجلس الاقتصادي الرمضاني بنسخته الثالثة لعام 2023، لتعريف المستثمرين والشركات ورواد الأعمال في الإمارة ببرنامج التحول التكنولوجي الصناعي، والذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن «مشاريع الخمسين» لدعم وتسريع التحول الرقمي والتكنولوجي لقطاع الصناعة ضمن الهدف الاستراتيجي المتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتشجيع الدولة للشركات الصناعية على تبني معايير الثورة الصناعية الرابعة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز تطبيقاتها وحلولها في عملياتها التصنيعية.
وافتتح الجلسة التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالتعاون مع اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان ومكتب شؤون المواطنين، تحت شعار «اقتصاد مستدام»، عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله الحمراني مدير عام اقتصادية عجمان.
وأكد عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام، أن الجلسة الثانية من المجلس الاقتصادي الرمضاني تأتي لتؤكد أهمية الصناعة في إمارة عجمان حيثُ بلغ معدل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في امارة عجمان نحو 20%، ما يجعلها من أهم القطاعات التي تركز على تطويرها الإمارة من خلال شراكاتها المختلفة ومنها شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة التكنولوجيا المتقدمة.
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أطلقت برنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي من أجل توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات والمشاريع كركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن التحول التكنولوجي يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لذا تعمل الوزارة عبر منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات لتعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول التكنولوجي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.

اقتصادية عجمان
الإمارات
عجمان
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
مشاريع الخمسين
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©