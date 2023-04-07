6.77 مليار درهم سيولة أسواق المال الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تدفقت سيولة قيمتها 6.77 مليار درهم تقريبا لأسواق المال الإماراتية، خلال الأسبوع الماضي، أسهمت بتعزيز استقرار أسواق المال بالدولة، وتماسكها قريبة من مستوياتها السابقة.

سوق أبوظبي

استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية سيولة بلغت قيمتها 5.5 مليار درهم خلال الأسبوع المنتهي أمس، فيما بلغ حجم التداول نحو 830 مليون سهم خلال نفس الفترة، تم تداولها من خلال 52.5 ألف صفقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق (فاداكس 15) عند مستوى 9327 نقطة، بارتفاع طفيف بلغ 32.5 نقطة بما نسبته 0.35% مقارنة مع مستوى إغلاقه البالغ 9294.6 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وكان المؤشر العام للسوق تحرك في هامش ضيق نسبيا بلغت قيمته نحو 130 نقطة فقط، خلال الجلسات الخمس حيث ظل متماسكا فوق مستوى إغلاقه نهاية الأسبوع الأسبق، فيما سجل أعلى مستوى له عند 9426.5 نقطة خلال الأسبوع.

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 2.687 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق المسجلة يوم أمس، مقارنة مع 2.721 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 33 شركة مدرجة بالسوق، مقارنة مع 37 شركة أغلقت على انخفاض، وتماسكت أسعار السوق لـ 30 شركة ظلت مستقرة دون تغيير.

وتظهر البيانات أن تماسك الأسعار والمؤشرات لسوق العاصمة أبوظبي جاء بدعم من تدفق سيولة محلية، حيث هيمن المواطنون على التداول في السوق واستحوذوا على 66% من إجمالي قيمة التداول وكانت محصلة تداولاتهم 842 مليون درهم صافي شراء، كما أظهرت تداولات المستثمرين العرب بما فيهم الخليجيين، أيضاً محصلة صافي شراء بلغ 242 مليون درهم، لكن السوق واجه ضغوطا من المستثمرين الأجانب الذين سجلت تداولاتهم محصلة سلبية بلغت قيمتها 1.085 مليار درهم صافي بيع.

سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة التداول بالسوق خلال الأسبوع بلغت 1.265 مليار درهم، وتم تداول 643.5 مليون سهم من خلال 25.7 ألف صفقة.

وبلغت القيمة السوقية 603 مليارات درهم بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع 596 مليار درهم في نهاية الأسبوع الأسبق.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 3410.5 نقطة، أمس مقارنة مع 3407 نقاط بنهاية الأسبوع الأسبق، قريبا من مستواه من دون تغيير كبير.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع في سوق دبي المالي نحو 655.56 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 51.81% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 539.81 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.67% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 115.74 مليون درهم، صافي شراء.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 741.92 مليون درهم لتشكل ما نسبته 58.64 % من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 677.81 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53.57% من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 64.11 مليون درهم، صافي شراء.