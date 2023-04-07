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أبوظبي والسعودية تقودان البورصات العربية بمكاسب 125 مليار دولار

سوق أبوظبي للأوراق المالية
8 ابريل 2023 02:08

أبوظبي (وام) 

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قاد سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية مكاسب البورصات العربية بعدما ربح رأسمالهما السوقي ما يربو على 125 مليار دولار خلال تداولات شهر مارس الماضي، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي، التي ترصد أداء 13 بورصة عربية، أن مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية تجاوزت 55 مليار دولار ليرتفع رأسماله السوقي من 685.8 مليار دولار في نهاية فبراير وصولاً إلى 740.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. وأوضحت النشرة أن مكاسب السوق المالية السعودية تجاوزت 70.2 مليار دولار لترتفع رسملته السوقية من 2.59 تريليون دولار إلى 2.66 تريليون دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 162.3 مليار دولار، وبورصة قطر إلى 162.7 مليار دولار.

أبوظبي
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