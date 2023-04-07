«كابسات» يعرض التقنيات الناشئة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

دبي (الاتحاد)

يجمع المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات 2023» (CABSAT 2023)، أبرز القادة والخبراء لتسليط الضوء على التقنيات والاتجاهات الناشئة في هذه القطاعات، ويُقام في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعرض الحدث في أيامه الثلاثة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات أمام كافة المستخدمين في قطاع الاتصالات بالأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها، بما في ذلك قطاعات الطيران والبث والحكومات والقطاع البحري ووكالات الفضاء وغيرها من القطاعات.