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10.4 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال أسبوع

10.4 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال أسبوع
8 ابريل 2023 02:08

دبي (الاتحاد) 

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بلغت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 10.4 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 2308 مبايعات بقيمة 6.36 مليار درهم منها 222 مبايعة أراض بقيمة 1.8 مليار درهم، و2086 مبايعة شقق وفلل بقيمة 4.56 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 456 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 93 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم.
وسجلت الرهون 3.96 مليار درهم منها 83 رهن أراضٍ بقيمة 1.42 مليار درهم و326 رهن فلل وشقق بقيمة 2.54 مليار درهم.
وجرى تسجيل 76 هبة بقيمة 138.07 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 34 مليون درهم.

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